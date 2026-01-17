王力宏佛山站驚喜合體Rozette 合唱〈Shallow〉成全場亮點

王力宏佛山演唱會驚喜見到樂評人Rozette，兩人合唱〈Shallow〉醉倒全場。（翻攝王力宏工作室微博）

王力宏《最好的地方》巡迴演唱會昨（16日）來到第18個城市中國佛山站，演唱會上驚喜邀來樂評人Rozette同台，兩人合唱葛萊美獲獎歌曲〈Shallow〉，讓現場歌迷又驚又喜，直呼值回票價。

《最好的地方》巡演歷時10個月已舉辦53場，門票幾乎場場售罄。王力宏在演唱會上表示：「我希望每一場都獨一無二。」並邀請坐在台下的Rozette合唱。Rozette笑說：「我有這個榮幸，能和看起來像布萊德利庫柏一樣帥氣的你一起唱歌嗎？」王力宏隨即提議演唱曾獲得兩屆葛萊美獎項、電影《一個巨星的誕生》主題曲〈Shallow〉，並以吉他彈出前奏，瞬間讓全場沉浸其中。

吉他、鋼琴、小提琴，連樂評人Rozette都忍不住稱讚「他還有什麼不會的呢？」（翻攝王力宏工作室微博）

Rozette在YouTube以講評中國歌唱節目聞名，有「橘老師」的暱稱，也曾受邀在台北市跨年晚會與黃宣合唱〈Shallow〉。王力宏2019年在大安森林公園福利秀中，以原Key翻唱Lady Gaga版本同樣引發熱議，Rozette也曾在頻道中講評該演出，稱讚他唱法靈活、細節處理細膩，高音混聲聽起來輕鬆自然。此後她多次講評王力宏的演唱影片，也翻唱過〈Forever Love〉〈愛錯〉等作品。

佛山場演出中，王力宏更融入嶺南醒獅元素，結合地方特色舞者帶來醒獅表演，將現場氣氛推向高點。今晚仍有一場演唱會，接下來將於2月6日至8日巡迴到三亞，連續帶來3場演出。

到廣東佛山演出，王力宏入境隨俗融入嶺南醒獅元素。（翻攝王力宏工作室微博）

