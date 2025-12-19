王力宏出道30年引領時尚 演唱會與AI機器人共舞

王力宏在演唱會與機器人共舞。（圖／西東音樂提供）

王力宏「最好的地方」巡演成都站日前登場，《火力全開》與宇樹機器人的人機共舞舞台，不僅燃炸全場，更印證了他在音樂、創新與AI領域持續領跑的行業地位，出道30年始終走在時代科技尖端。

在創新與AI領域，王力宏早有佈局，2017年推出首張AI主題數字專輯《A.I. 愛》，以音樂為載體探討科技與人性的命題，成為華語樂壇AI跨界的先行者。此次成都演唱會，他再度將AI技術落地舞台，宇樹機器人憑借精准的AI節奏對齊技術，與他同步完成武術質感的舞蹈動作，360度環形屏加持下，科技感與舞台張力完美融合，展現了AI在演出場景的前沿應用。

作為華語樂壇創新標桿，王力宏的音樂領先性早已深入人心，從開創「古典流行化」先河，到打造「中式嘻哈」新範式，他將京劇、崑曲等東方元素與R&B、EDM等國際潮流無縫融合，《心中的日月》、《蓋世英雄》等作品至今仍是跨文化音樂的典範，全球唱片銷量突破五千萬張的成績，是市場對其音樂領先性的最佳佐證。

