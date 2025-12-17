王力宏出道30年！「大咖幕後恩師」曝光 曾製作費玉清、張學友專輯

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

王力宏19日將出道滿30年，當年年僅19歲、還是大學新生的他，推出首張個人專輯《情敵貝多芬》，正式踏入華語樂壇，而當時發掘他的是知名製作人李壽全，即使出道30年，王力宏至今仍親切稱呼他為「李老師」，更感性形容他是「我第一個老闆」。

王力宏同框恩師李壽全、李建復。（圖／西東音樂提供）

李壽全曾製作李建復、費玉清、蘇芮、王傑、張學友等無數經典歌手，是華語音樂史上舉足輕重的人物。近來王力宏與李壽全夫婦、李建復夫婦一起私下聚餐，三位音樂老友聊起往事，話題自然回到當年王力宏剛簽約時的青澀模樣，當年王力宏還是大學一年級新生，對未來充滿想象，也滿懷不安。

廣告 廣告

談到李壽全，王力宏用「有教育精神的老闆」形容，王力宏表示，老師從不把藝人當成搖錢樹，甚至在自己逐漸需要更大創作空間時，李壽全對他說過一句話，至今仍深刻在心裡：「我絕不會剪斷一隻應該飛翔的鳥的翅膀。」王力宏說，這句話定義了什麼是好老闆，也影響了他對未來的看法。如果有一天自己簽下新人，他也希望遵循同樣的原則，用心指導、毫無保留地分享經驗，最終目標不是掌控，而是讓藝人真正找到自己的道路，自由飛翔。

更多FTNN新聞網報導

王力宏認養孤兒！見福利院兒童畫作 當場淚崩

13年前就站C位！子瑜恩師嘻小瓜曬合照：是我先看到的

〈雙人枕頭〉作曲人張錦華過世！龍千玉靈堂悲痛送別恩師

