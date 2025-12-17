王力宏出道30年 感謝恩師李壽全
金曲歌王王力宏19日出道滿30年，當年19歲、還是大學新生的他，被樂壇重量級製作人李壽全一眼看中，推出首張個人專輯《情敵貝多芬》，王力宏至今仍親切稱呼他為「李老師」，更感性形容他是「我第一個老闆」。
王力宏近日在一場餐敘，與恩師李壽全夫妻，表叔李建復夫妻同桌共聚。三人聊起往事，話題自然回到當年王力宏剛簽約時的青澀模樣。那一年，他還是大學一年級新生，對未來充滿想像，也滿懷不安。王力宏感性說，由衷感謝兩位前輩老師把他帶進這個行業，開啟他「最好的30年」。
李壽全坦言，對王力宏一路走來的發展方向感到驕傲。他透露，在當年多數年輕男歌手被包裝成偶像的年代，自己刻意避開Idol路線，因為他相信這個孩子不是短暫的青春商品，而是真正擁有音樂實力的創作者。
王力宏則用「有教育精神的老闆」形容李壽全，他表示，李老師從不把藝人當成搖錢樹，甚至在他逐漸需要更大創作空間時，李壽全說過一句話：「我絕不會剪斷一隻應該飛翔的鳥的翅膀。」這句話定義了什麼是好老闆，王力宏說，如果有一天他簽新人，也希望遵循同樣原則，讓藝人找到自己的道路、自由飛翔。
