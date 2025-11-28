王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認

許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。

李靚蕾低調參加許瑋甯、邱澤婚禮。（圖／小娛樂）

李靚蕾2021年以多則發文爆料王力宏在婚姻的不忠，將對方演藝生涯打入谷底。她今現身婚禮，穿著一身桃粉色很飄逸的長裙現身，胸前開深V，不吝嗇展現好身材。她整個人狀態看起來相當好，雖然沒有受訪，不過仍是引起了關注。

黃鐙輝受訪時表示，他在紅包袋上寫著，「再生3個！」鍾欣凌則透露，看到兩人結婚，她真的相信白雪公主會遇到白馬王子，「應該是史上最漂亮的一對！」丁寧也催生，笑說兩人都長得這麼好看，應該要多生一些。

黃鐙輝參加許瑋甯、邱澤婚禮。（圖／小娛樂）

鍾欣凌、丁寧參加許瑋甯、邱澤婚禮。（圖／小娛樂）

兩人請在東方文華，席開42桌，場面相當盛大，堪比三金。除了兩人的媒人《當男人戀愛時》導演程偉豪、監製金百倫，張清芳、藍心湄、陳美鳳、陶晶瑩、賈永婕、王陽明等人都將出席，大咖雲集，堪稱半個演藝圈都到場祝賀。據悉，婚禮賓客的邀請名單中，包括：陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、程偉豪、金百倫、陳意涵、謝盈萱、9m88。