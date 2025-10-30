王力宏合體Ella飆唱經典！傳「版權因素」無預警下架 經紀人證實了

娛樂中心／綜合報導

王力宏月初在中國深圳舉辦「最好的地方」演唱會，邀請Ella（陳嘉樺）擔任嘉賓，合唱S.H.E經典歌曲〈Super Star〉，掀起熱烈迴響。豈料，現場版MV昨（30）日卻傳出因版權問題無預警下架，對此王力宏經紀人楊文傑也發聲證實。

王力宏（左）日前邀請Ella（右）擔任演唱會嘉賓。（圖／翻攝自王力宏微博）

S.H.E 22年前推出〈Super Star〉，由德國團體Sweetbox與製作人Geo量身打造，如今卻傳出下架。根據《自由時報》報導，楊文傑證實歌曲版權在Sweetbox手上，雙方目前正在協調；至於版權方是否獅子大開口要求版權費用，楊文傑則未多加說明。

S.H.E〈Super Star〉堪稱華語樂壇經典。（圖／翻攝自華研國際YouTube）

事實上，五月天去年在演唱會與Ella合唱〈五月天〉時，同樣遇到版權問題，傳出最終花費人民幣200萬元（約新台幣900萬元）才擺平。當時有中國網友留言「一首價值200W的歌」，還附上哭笑不得的表情符號；五月天阿信則親回「因為你們值得」，隨後又改成「沒有那麼誇張」，澄清版權費並非外傳的如此高額。

