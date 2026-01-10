王力宏唱一半「趴在舞台上不動」全場嚇壞！
王力宏近日正在進行「最好的地方」世界巡演，日前到中國大陸諸暨市演出，他卻突然趴在地上無法起身，畫面在網路上快速擴散，讓大家相當擔心他的身體狀況。
當時王力宏唱到歌曲〈不可能錯過你〉的尾聲，在最後他順勢趴在金屬網格舞台地板上，沒想到後面卻無法順利站起來，讓不少粉絲看了相當擔心，他自己也一臉尷尬。
幸好他手還可以動，經過處理後，王力宏自行順利脫困，他的演唱會也繼續進行，而他趴在地上的原因事後也被發現，是因為他佩戴的項鍊，在他趴在地板上時，卡到了舞台地板的網格，因此發生被困在舞台上動彈不得的狀況。
其他人也在看
唱到高潮突然趴地！王力宏巡演突發狀況全網瘋傳 卡關原因曝光粉絲嚇壞
世界巡演火熱進行中，舞台上卻出現驚險瞬間。王力宏近日於巡演途中突發小意外，一度倒地不起，畫面在網路曝光後引發粉絲擔憂，所幸最終平安化解，虛驚一場。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 26
夏奇拉親口點名台灣！29秒影片出現台灣國旗 暗示亞洲巡演粉絲暴動
拉丁樂壇天后夏奇拉（Shakira）目前正忙於「女人不哭（Las Mujeres Ya No Lloran）」世界巡迴演唱會，在忙碌行程中，她仍心繫亞洲歌迷。台灣時間9日深夜，夏奇拉無預警在社群平台上傳一段29秒的喊話影片，不僅親口點名台灣，更透露2026年有望前進亞洲開唱，消息一出瞬間讓全亞洲歌迷陷入瘋狂！潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 11
最新／韓國男神宋仲基來台了 多名台韓大咖明出席「金唱片頒獎典禮」
即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導粉絲尖叫！韓國男神宋仲基為參加明（10）日於台北大巨蛋舉行的南韓指標音樂獎項「第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards」，在今（9）日下午2時20分搭乘華航班機抵達台灣。只見宋下飛機時，戴著口罩、帽子，穿著灰色帽T；面對鏡頭，他也親切揮手、點頭致意。據了解，本次頒獎典禮是首度於台北舉行，活動邀請到ALLDAY PROJECT、ARrC、CORTIS、ENHYPEN等18組藝人演出，而宋仲基、安孝燮、邊佑錫、許光漢、蔡依林等多名台韓大咖也將擔任頒獎嘉賓。宋仲基揮手向記者們打招呼。（圖／民視新聞）原文出處：最新／韓國男神宋仲基來台了 多名台韓大咖明出席「金唱片頒獎典禮」 更多民視新聞報導嘉義市爆4月大女嬰「趴睡斷氣」 照顧者委託鄰居看護竟釀悲劇韓國瑜道歉了！王世堅怒駁斥「求見柯韓」傳言 韓：對他很不好意思王大陸4度出庭！為討債涉犯《個資法》 與女友現身新北地院一語不發民視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
金球獎公布頒獎嘉賓豪華名單！主持人預告「高層、億萬富翁小心了」
第83屆2026金球獎頒獎典禮將於台灣時間1月12日上午登場。主持人繼續由喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）擔任，她於2025年的大受歡迎，2026年繼續連莊擔任主持人。 而頒獎嘉賓陣容也在近日揭曉，包括：潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 2
演員獎入圍揭曉！李奧納多《一戰再戰》狂掃7項 和甜茶正面交鋒搶影帝
被視為奧斯卡最重要前哨戰之一的「美國影視演員工會獎」（Actor Awards）正式公布入圍名單。該獎項由美國電視和廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA）主辦，過去即為外界熟知的「美國演員工會獎（SAG Awards）」，並於去年更名，希望更清楚凸顯獎項聚焦於演員與整體演出表現的核心精神。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
金唱片頒獎典禮看這篇 入圍名單、紅毯星光一次看（不斷更新）
第40屆金唱片將於1月10日在台北大巨蛋登場，紅毯將於下午4點舉行，典禮5點半正式開始。由成始璄、文佳煐主持，並邀請蔡依林、許光漢、邊佑錫等人擔任頒獎嘉賓，18組演出卡司，包括CORTIS、ZEROBASEONE、JENNIE（BLACKPINK），陣容相當豪華。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 天前 ・ 發表留言
陳曉東首奪影帝！頒獎典禮遇港火災 改餐桌邊領獎
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導亞洲天王陳曉東日前終於親手拿到「第四屆香港紫荊花國際電影節」的「最佳男主角」獎座，得獎後心情相當淡定，笑說：「挑戰...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
只是一場意外 (正式預告) | 電影預告
✦2025坎城影展最高榮譽—金棕櫚獎 ✦代表法國矚目晉升奧斯卡「最佳國際電影」15強 ✦強勢問鼎奧斯卡最佳影片、最佳導演等各項大獎 ✦金熊、金獅、金棕櫚三大影展大滿貫得主 名導賈法潘納希勇敢回歸力作 ✦被盛讚爲潘納希從影以來最具個人色彩之作 ✦橫掃國際影壇33項大獎 ✦第83屆金球獎四大獎入圍（戲劇類最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳非英語片） ✦美國電影學院（AFI） 年度十大電影特別獎 ✦入選IndieWire、Sight and Sound視與聽「2025年度最佳電影」 ✦入選美國前總統歐巴馬2025年度愛片 從一場看似平凡的交通事故開始，令人不寒而慄的聲響意外揭開塵封已久的駭人秘密，並迎來意想不到的轉折...《只是一場意外》以黑色幽默包裝耐人尋味的復仇鬧劇，折射出極權社會下的恐懼壓抑與人性掙扎，彷彿回望台灣曾籠罩於迷霧中的白色恐怖年代。 威尼斯金獅獎《生命的圓圈》、柏林金熊獎《計程人生》電影大師賈法潘納希，在無政府許可下完成拍攝，勇奪坎城影展最高榮譽金棕櫚獎。潘納希多次遭伊朗政府監禁、禁止創作與出境，他將在獄中接受矇眼審問的經歷化為《只是一場意外》靈感。而本片於哥譚獎獲獎前夕，潘納希再度因「反國家宣傳活動」遭政府判刑。 上映日期：2026-01-30Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 16 小時前 ・ 發表留言
《無名の人生》日本導演「台灣是我的歸屬」 一年半無業創作：沒這麼多錢也可以生活
日本動畫電影《無名の人生》導演鈴木龍也來台宣傳，今（8）日接受台灣媒體訪問，繼金馬影展後再度來台，他開心直呼上次來台有種「這邊就是我的歸屬」的感覺，去了世界各地，台灣觀眾反應格外熱情，上次映後還有超過百位粉絲排隊簽名，讓他印象深刻。這次除了想再去中山站走走，也想台灣看電影，感受不一樣的氛圍。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 3 小時前 ・ 259
8歲就賺1棟房！40歲最美童星揭「真實收入」：難存錢
娛樂中心／楊佩怡報導40歲女星楊佩潔8歲時以童星出道，拍攝近200支廣告，被譽為「最美童星」，長大後則接下不少本土八點檔及綜藝節目的拍攝。不過近幾年來，楊佩潔鮮少揭到拍戲邀約，因此讓不少人誤以為她是不是不拍了。對此，她日前接受專訪時澄清：「我還是很想演戲」，並透露現況。民視 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前 ・ 3
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 93
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 3
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 2 小時前 ・ 40
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 137
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2