王力宏唱一半「趴在舞台上不動」全場嚇壞！

王力宏近日正在進行「最好的地方」世界巡演，日前到中國大陸諸暨市演出，他卻突然趴在地上無法起身，畫面在網路上快速擴散，讓大家相當擔心他的身體狀況。

當時王力宏唱到歌曲〈不可能錯過你〉的尾聲，在最後他順勢趴在金屬網格舞台地板上，沒想到後面卻無法順利站起來，讓不少粉絲看了相當擔心，他自己也一臉尷尬。

幸好他手還可以動，經過處理後，王力宏自行順利脫困，他的演唱會也繼續進行，而他趴在地上的原因事後也被發現，是因為他佩戴的項鍊，在他趴在地板上時，卡到了舞台地板的網格，因此發生被困在舞台上動彈不得的狀況。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導