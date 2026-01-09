王力宏唱到一半趴地不起！突爆「演出事故」歌迷嚇慘

王力宏開唱發生突發狀況。（圖／翻攝自王力宏微博）





歌手王力宏正在舉行《最好的地方世界巡迴演唱會》，最新一站來到中國大陸浙江省諸暨市開唱，想不到卻發生演出事故，他唱到一半突然趴在地上、站不起來，令現場歌迷們驚嚇不已，所幸最後成功脫困，也揭開「卡住」的幕後真相。

王力宏開唱發生意外插曲事件，畫面在網路瘋傳後引起關注，影片中他穿著一身牛仔套裝，無袖背心露出精壯手臂線條，唱到〈不可能錯過你〉的最後一句歌詞時，整個人突然趴在地上，當他想站起來時，卻發現項鍊卡在舞台地板中間的縫隙，久久未能站起來。

王力宏項鍊卡在地板縫隙。（圖／翻攝自小紅書）

只見王力宏一臉不慌不忙的，察覺項鍊卡住的位置後，伸手調整一下，隨即成功將項鍊給拉了出來，繼續回到舞台上與歌迷們開心互動，並暖心安慰大家說：「只是小意外！」化解歌迷們擔憂他身體出狀況的心情。



