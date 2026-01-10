王力宏唱到一半「突趴地不起」歌迷全嚇傻 倒地影片曝光了

【緯來新聞網】華語流行歌手王力宏在進行《最好的地方世界巡迴演唱會》中國場次時，於浙江省諸暨市的演出中發生意外，他在演唱尾聲時突然伏倒舞台、短暫無法起身，經確認是項鍊卡入舞台縫隙所致，現場畫面引起廣泛關注。

王力宏項鍊卡住。（圖／翻攝微博）

當時王力宏正演唱〈不可能錯過你〉一曲的最後段落，他身穿亮片裝飾的無袖背心與同色系寬鬆長褲，在唱完最後一句歌詞後突地俯身趴倒於金屬網格地板上，雙臂支撐頭部，動彈不得。



從影片中可以看到王力宏隨後試圖站起，卻發現身體受限無法移動，引發台下觀眾一陣驚呼。不過，該突發狀況並非身體不適，而是其所佩戴的項鍊在趴下的瞬間剛好卡進舞台網格縫隙，造成行動受阻。

