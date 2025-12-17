王力宏感謝恩師李壽全 開啓了他「最好的30年」

王力宏與李壽全夫妻、李建復夫妻也同桌共聚。（西東音樂提供）

王力宏將於12月19日出道滿30年，當年19歲的他，推出首張個人專輯《情敵貝多芬》，正式踏入華語樂壇，當年一眼看中他的正是台灣重量級製作人李壽全，王力宏至今仍親切稱呼他為「李老師」，更感性說：「他是我第一個老闆。」近日一場餐敘，除了王力宏與李壽全夫妻外，李建復夫妻也同桌共聚。

三位音樂老友聊起往事，話題自然回到當年王力宏剛簽約時的青澀模樣。那一年，他還是大學一年級新生，對未來充滿想象，也滿懷不安。回憶當年點滴，現場氣氛溫暖而真摯。王力宏表示，由衷感謝兩位前輩老師，把他帶進這個行業，開啓了他「最好的30年」。

李壽全對王力宏一路走來的發展方向感到驕傲，他透露，在當年多數年輕男歌手被包裝成偶像的年代，自己刻意避開偶像路線，因為他始終相信，這個孩子不是短暫的青春商品，而是真正擁有音樂實力的創作者。

談到李壽全，王力宏用「有教育精神的老闆」形容他，因他從不把藝人當成搖錢樹，甚至對他說過一句話：「我絕不會剪斷一隻應該飛翔的鳥的翅膀。」

30年過去，音樂不斷更迭，世代持續輪轉。這一晚餐桌上留下的，不只是回憶，而是一條清晰的傳承軌跡。

