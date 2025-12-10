王力宏拋震撼喜訊！證實認養小孩 私下不為人知暖舉曝光

記者鄭尹翔／台北報導

王力宏昨（9）日以春暉博愛基金會愛心大使身份現身《有你才有家》公益觀影會，一亮相便讓現場氣氛沸騰。春暉博愛長年照顧 3.7 萬名孤兒，多為被遺棄嬰兒，紀錄片呈現的真實故事讓許多觀眾忍不住紅了眼眶。

王力宏做公益愛心不落人後。（圖／西東音樂）

活動後半段，現場迎來最催淚的時刻——基金會創始人邢戎女士代表孤殘兒童，獻上孩子們親手繪製、慶祝王力宏出道30週年的畫作。王力宏接過畫作的瞬間眼眶立刻泛紅，數度哽咽。他坦言，看見孩子第一次觸碰樂器，就像看到當年的自己，而認養孩子更讓他深知「持續的關愛」能為生命帶來什麼力量。

這次以愛心大使的身份現身，他承諾將與春暉博愛基金會展開更加深入的合作。粉絲與網友也被他的真誠善舉觸動，紛紛留言「他又默默認養孩子了」、「音樂與行善是他最愛的兩件事，今天一次做到最滿

