王力宏揪Ella飆經典！「版權問題」慘被下架 爆遭獅子大開口

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

去年天團五月天邀請Ella擔任武漢演唱會嘉賓，兩人合唱MV上線後人氣爆棚，卻傳出因版權問題得花上高達900萬台幣，後來五月天出手花重金把版權問題解決。沒想到風波似乎又重演，王力宏與Ella本月在深圳演唱會上，同台合唱〈Super Star〉的現場MV，也在今天突然下架。

王力宏與Ella合唱經典歌曲，沒想到現場版MV上架卻遇到版權問題。（圖／西東音樂提供）

針對此事，媒體求證王力宏經紀人，經紀人證實提卻是遇到版權問題，「但是因為這首歌的版權在德國團體Sweetbox手上，目前還在協調處理中。謝謝二哥粉絲的耐心！」但對於傳出「版權方是否獅子大開口」，經紀人沒有透露相關細節。可惜的是，這支MV已經在許多影音平台累計超過1000萬次點擊。

廣告 廣告

王力宏29日抵達廈門，準備11月1日、3日舉行的「最好的地方」巡回演唱會，3場門票一開賣就秒殺，黃牛票甚至還衝到人民幣8334元（約新台幣3.6萬元），可以說是今年「地獄級搶票難度」的演唱會。

王力宏、Ella在演唱會上合唱〈Super Star〉。（圖／西東音樂提供）

更多FTNN新聞網報導

Ella辣曬不科學螞蟻腰！突宣布「人生重大決定」 自揭：太厭世了

〈好心分手〉原唱來了！盧巧音生日前爆喜訊 51歲狀態曝光

成龍衝上台擁抱嘟嘴討親！下一秒「熱吻王力宏」 台下歌迷直擊驚人畫面

