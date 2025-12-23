王力宏演唱會拉機器人共舞 「馬斯克轉發喊讚」相關概念股飆漲

49歲金曲歌王王力宏最近忙在大陸舉行巡迴演唱會「最好的地方」，先前曾發表歌曲〈A.I. 愛〉的他，過去就相當喜歡融入最新科技到表演中，近日他在成都登台時，驚喜請來6台人形機器人擔任伴舞，表演前空翻等困難動作，讓全場觀眾驚呼，就連特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）都忍不住轉發相關影片，讚說：「Impressive」。

馬斯克20日在X（前名稱：推特）上轉發企業家Rohan Paul的影片，對方寫下：「如今，大陸的機器人無所不能，甚至能像專業舞者一樣在舞台上跳舞。影片中，宇樹（Unitree）機器人正在表演韋伯斯特空翻（Webster flips），並在美籍華裔歌手王力宏於成都舉行的演唱會上獻藝。」馬斯克也稱讚是令人印象深刻的演出。

據《鏡週刊》報導，王力宏邀機器人當舞者表演的影片，不僅在藝術圈、科技業引發話題，還帶動了不少機器人概念股，在演出影片被熱傳後隔日衝上破10%漲停板，單日市值暴增，整體市場起伏高達千億新台幣；而專業人士認為，王力宏請機器人表演的現象應該算是先驅，且未來會有很多演唱會跟進效法，可見機器人進入娛樂文化產業的商業潛力。

而王力宏日前還在微博用AI紀錄，現場連線「1995年的自己」，他跟自己說：「好久不見啊，今年是2025年，也是你出道30周年」，1995年的王力宏驚訝說：「以後，會有這麼多人來看我的演唱會？到底是怎麼做到的？我連寫歌都不懂、唱歌也只會唱百老匯」，2025年的王力宏則勉勵過去的自己說之後一定做得到，要他好好充實自己，接著連續出現《唯一》、《蓋世英雄》等時期的自己，引來全場驚呼。

