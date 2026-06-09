王力宏演唱會結合太陽能超環保 與機器人共舞畫面曝光
王力宏全新世界巡演「最好的地方II」杭州站，上週末一連3天盛大開唱，累計吸引15萬名觀眾進場，單站票房突破7億台幣，不僅刷新個人生涯紀錄，更正式躋身華語樂壇最頂級體育場巡演巨星行列。\n
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此次杭州站最大的亮點之一，是王力宏攜手比亞迪（BYD）旗下浩瀚電池技術，打造全球首場大型混合太陽能體育場演唱會。演唱會期間成功透過太陽能供應約200千瓦時電力（200度電）。由於測試成果遠超預期，團隊已將目標鎖定下個月成都站。\n
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除了綠能科技引發熱議之外，王力宏再次展現「科技音樂先行者」形象。演唱會現場，他與10台宇樹（Unitree）機器人同台共舞，機器人整齊劃一的動作配合舞台燈光與音樂節奏，震撼畫面迅速在社群平台瘋傳，成為本輪巡演最受矚目的話題之一。\n
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王力宏的父母也特別現身杭州站力挺兒子。看著兒子站上生涯新高峰，台下全程觀賞演出的兩老神情滿是驕傲，場面溫馨感人。\n
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而王力宏工作馬不停蹄，今日啟程前往瑞典，出席由Spotify創辦人丹尼爾．艾克（Daniel Ek）創立的國際頂級思想峰會「Brilliant Minds」。今年王力宏獲邀擔任演講嘉賓，也成為首位登上該峰會舞台的華語歌手。其他已公佈講者還包括奧斯卡得主Lupita Nyong’o，以及有「全球最美女總理」之稱的芬蘭前總理Sanna Marin等。
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