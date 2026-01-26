王力宏現身喝喜酒！被陳漢典喊「二哥」 婚宴豪華陣容全曝光

藝人陳漢典與LULU（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、宴請約650位親朋好友共襄盛舉。久未公開現身的王力宏也低調到場祝賀，陳漢典還在台上稱呼王力宏是他二哥，可看出雙方好交情。

王力宏（左）出席陳漢典與LULU婚禮。（圖／翻攝寇乃馨 臉書）

寇乃馨26日在臉書分享婚禮影片，除了黃國倫，還有王力宏、王偉忠夫妻、郭子乾都到場。見到寇乃馨自拍，王力宏也大方比ya，展現親切一面。2010年陳漢典曾演出王力宏自導自演的電影《戀愛通告》，近年王力宏甚少出席公開活動，這次特地到場祝賀。

王力宏（右）低調到場祝賀陳漢典與LULU。（圖／翻攝寇乃馨 臉書）

婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容一字排開媲美集結「三金」年度盛會熱鬧非凡，還包括：吳宗憲、陳鎮川、邰智源、邱澤與許瑋甯夫婦、鍾欣凌、柯震東、徐佳瑩與比爾賈夫婦、曾寶儀、戴資穎、動力火車、許光漢、林美秀、羅文裕、彭佳慧、許富凱、艾怡良、曾莞婷、小蜜桃姐姐、黃偉晉、風田、楊銘威與方志友夫婦、唐綺陽、展榮展瑞、玖壹壹、康康、苗可麗、洪都拉斯、許效舜、張睿家、王傳一、邱凱偉、楊烈、伊正、亮哲、郁方、陶晶瑩、阿KEN、納豆夫婦、許哲珮、旺福小民、王彩樺、于美人、黃鐙輝夫婦、巴鈺、黃小柔、陳建騏、魏如萱、李英宏、李千娜、告五人的犬青與雲安、關穎、比莉姐與周湯豪、潘若迪、阿BEN與徐小可夫婦、KID、黃嘉千、郎祖筠、倪安東+管罄夫婦、孫盛希、李玉璽與許允樂夫婦、黃韻玲、李翊君、蕭煌奇、Matzka、李易與六月夫婦、史丹利與GIGI夫婦、盧學叡、周定緯、李佳穎、歐弟、施名帥與朱芷瑩夫婦、唐禹哲...等人皆應邀出席，充分展現兩人在圈餒來累積的好人緣與好人氣。

黃路梓茵（LuLu）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴。（圖／讀者提供）

婚宴流程宛如一場高規格「婚禮實況綜藝秀」，為此特別請來好友黃豪平獨挑大樑主持，開場前特別以新人成長影片溫馨暖場，新郎陳漢典與新娘 LULU在親友見證下展開人生重要時刻。隨後兩人於階梯前進行交手儀式，LULU先後擁抱爸爸與媽媽，父母親親手將愛女託付給陳漢典，兩人隨即向雙方爸媽鞠躬致謝，場面感人，溫馨滿滿。

隨後這對幸福洋溢的新人進行誓詞交換儀式，只見兩人在證婚人吳宗憲幽默的致詞見證下，兩人面對面許下承諾，並深情擁吻，全場笑聲、掌聲不斷，為這段充滿祝福與感動的流程畫下最甜蜜句點。

