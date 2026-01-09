王力宏發生舞台事故…趴地久久未能站起 竟是因為「被卡住」

歌壇天王王力宏最近忙於舉行「最好的地方世界巡迴演唱會」，日前來到浙江諸暨市開唱，吸引不少觀眾捧場。但在演唱過程中卻意外發生舞台事故，原來是他戴的項鍊意外卡入舞台地板縫隙，令他趴在地上久久未能站起來，現場氣氛一度緊張。

從網上曝光的影片可見，身穿一襲牛仔裝、大展麒麟臂的王力宏在演唱「不可能錯過你」時，他隨歌詞「自由自在」的意境順勢臥倒舞台，沒想到起身時項鍊不慎卡入地板縫隙，導致他俯身趴地約十秒，久久未能站起。不明狀況的觀眾一度發出驚呼，令現場氣氛緊張。

最後，王力宏透過單手調整解開，隨即自然地起身繼續演唱，並向觀眾揮手互動。整個過程大約十幾秒，他透過輕鬆的反應將緊張氛圍轉為歡笑，被粉絲調侃「給項鍊加戲」、「趴出人生最漫長十秒鐘」。但他的應變能力也獲得廣泛好評，獲讚「救場示範」。

其實，這不是王力宏第一次遭遇舞台事故，去年5月杭州站巡演中，他曾因升降台提前下降踩空跌落，而這次項鍊卡縫雖未造成傷害，仍提醒工作團隊需加強舞台細節檢查。

