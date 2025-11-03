王力宏砸錢救版權！和Ella合唱《Super Star》重新上架

王力宏日前在深圳演唱會上，邀請Ella陳嘉樺擔任嘉賓，合唱《Super Star》，現場合唱版MV上架後卻因為版權問題遭下架，沒想到僅隔48小時就又重新上架，原來是王力宏的公司特別花錢解決，雖然損失了先前累積的千萬點擊率，但讓這段合作畫面能夠永遠留在網路上。

經紀人楊文傑表示，總共花了31萬解決，盡快把費用付給德國版權方，「該團隊又由日本Avex負責管理，清權完成後才能重新上架。給粉絲一個漂亮的成績單，實力寵粉，能花錢火速砸回版權，這是必須的！非常值得！最重要的是大家能永遠在網上看到那天晚上二哥跟Ella的精彩演出。」

此外，王力宏與單依純合唱的《愛錯》更是創造驚人紀錄，才一個月在抖音已突破1.22億次觀看，據悉，王力宏僅靠《愛錯》這一首歌，今年的錄音與創作版權收入就高達4000多萬新台幣。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導