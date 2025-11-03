王力宏花31萬解決S.H.E版權問題

王力宏上月在深圳「最好的地方」巡迴演唱會上，與陳嘉樺（Ella）同台合唱S.H.E的歌曲〈Super Star〉大受歡迎，豈料這支現場版MV卻因版權問題，突然被下架，引起粉絲熱議。為了不讓粉絲失望，也希望更多人能看到精采表演，王力宏團隊立刻付費讓MV僅隔48小時又火速重新上架。

王力宏和Ella合唱的〈Super Star〉影片上架後突破千萬點閱，傳版權方獅子大開口，影片被迫下架。王力宏經紀人楊文傑昨表示：「花了31萬解決這個事，給粉絲一個漂亮的成績單，實力寵粉，能花錢火速砸回版權，這是必須的！非常值得。」他也補充道：「我們已經盡快把費用付給了德國版權方。該團隊又由日本Avex負責管理，清權完成後才能重新上架。」

廣告 廣告

王力宏「最好的地方」巡迴演唱會，日前在深圳站連唱5晚、場場秒殺，嘉賓陣容更是星光閃耀，包含鹿晗、成龍、A-Lin、單依純與Ella等。

其中，王力宏與單依純合唱的〈愛錯〉在抖音已突破1.22億次觀看，讓這首歌重回騰訊音樂第3名的位置，並蟬聯排行榜前10名已超過一年。據悉，光這首歌今年的錄音與創作版權收入就高達4000多萬台幣，堪稱今年華語歌壇的年度冠軍。