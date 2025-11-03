王力宏花31萬解決S.H.E版權問題
王力宏上月在深圳「最好的地方」巡迴演唱會上，與陳嘉樺（Ella）同台合唱S.H.E的歌曲〈Super Star〉大受歡迎，豈料這支現場版MV卻因版權問題，突然被下架，引起粉絲熱議。為了不讓粉絲失望，也希望更多人能看到精采表演，王力宏團隊立刻付費讓MV僅隔48小時又火速重新上架。
王力宏和Ella合唱的〈Super Star〉影片上架後突破千萬點閱，傳版權方獅子大開口，影片被迫下架。王力宏經紀人楊文傑昨表示：「花了31萬解決這個事，給粉絲一個漂亮的成績單，實力寵粉，能花錢火速砸回版權，這是必須的！非常值得。」他也補充道：「我們已經盡快把費用付給了德國版權方。該團隊又由日本Avex負責管理，清權完成後才能重新上架。」
王力宏「最好的地方」巡迴演唱會，日前在深圳站連唱5晚、場場秒殺，嘉賓陣容更是星光閃耀，包含鹿晗、成龍、A-Lin、單依純與Ella等。
其中，王力宏與單依純合唱的〈愛錯〉在抖音已突破1.22億次觀看，讓這首歌重回騰訊音樂第3名的位置，並蟬聯排行榜前10名已超過一年。據悉，光這首歌今年的錄音與創作版權收入就高達4000多萬台幣，堪稱今年華語歌壇的年度冠軍。
其他人也在看
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 17 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 18 小時前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
屠穎遺體不運回台灣 今廣州火化家屬悲慟送別
資深音樂人、編曲大師屠穎近日驟逝，享年62歲。親友昨（2日）晚間透過粉絲團公告表示，屠老師將於今天下午三點在廣州市殯儀館火化，感謝所有粉絲與樂迷長久以來的關心與思念，也呼籲大家以自己的方式向他告別。鏡報 ・ 17 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
甩范姜彥豐支出「細到37元都記」 粿粿嘆：我們一直都算很細
范姜彥豐日前自曝婚變，指控妻子粿粿婚內外遇、掌控收入，對此，粿粿昨（11/1）在反擊影片中拿出兩人的對帳明細，上面清楚記載范姜惠紀錄「60元、85元、37元」等零錢支出，證實兩人金錢來往算得非常細，看得網友們全都傻眼了，「笑出來」、「一開始就看不下去，沒想到有這麼精彩的...立刻再去看」，此外，粿粿也回應范姜控訴被引導簽「放棄婚後財產」一事。太報 ・ 1 天前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 3 天前
任容萱認了恢單！ 曝Selina生子計畫
三立3日舉辦新劇的發佈會，《愛鄰洗衣店》的柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽以及《我的媽媽欠栽培》鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈還有《佛系使者-阿夜》的姚以緹都出席。任容萱聊到姊姊Selina日前被誤以為懷有身孕，她澄清表示，「沒有啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
粿粿新片「槓上范姜」9點懶人包曝！網1關鍵不挺：死路一條
娛樂中心／周希雯報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），引發一波互撕大戲。對此，粿粿坦承與王子確實有逾矩行為、但並非離婚主因，更反控范姜向她索討破千萬的離婚費，也細數起2人婚姻上的衝突與帳目，該片一出又掀起兩極論戰。有網友特別整理出懶人包，搖頭表示「女方未離婚就出軌，死路一條」，而且背叛家庭還要爭取家人，「天大笑話」。民視 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案！2人昔合作單曲MV「香港影帝也同框」
據馬來西亞《中國報》報導，2人早在2020年就曾攜手拍攝黃明志的單曲〈中國痛〉MV。這首收錄於《亞洲通才》專輯中的作品，不僅邀請香港影帝黃秋生參與演出，還在結尾向港產經典電影《八仙飯店人肉叉燒包》致敬。MV上線至今，已累積超過2700萬次觀看。〈中國痛〉全長5分39秒的...CTWANT ・ 21 小時前
坤達逃兵超後悔！剛到加拿大即返台 吳宗憲曝當下狀況「不滿還被上銬」
吳宗憲指出，坤達得知消息時，節目團隊已降落加拿大機場，當下便表明願意返台面對司法處理。吳宗憲曾詢問是否先完成拍攝再返國，對方仍選擇即刻回台，「他說還是回去好了」，顯示其誠意與責任感。對於外界關注坤達是否將繼續留在《綜藝玩很大》，吳宗憲坦言目前會讓對方暫時...CTWANT ・ 22 小時前
黃明志爆出在現場又涉毒！謝侑芯好友「最強奶媽」揭內幕開嗆：根本心裡有鬼
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導曾被封為「護理系女神」的網紅謝侑芯日前驚傳在馬來西亞猝逝，享年31歲，不料昨（2）日卻爆出歌手黃明志當時在現場，且還因涉...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
GD首攻大巨蛋親曝BIGBANG喜訊！甜用中文喊話：我是權志龍
GD權志龍首次登上台北大巨蛋開唱，吸引4萬粉絲朝聖！演唱會上，他不僅宣布BIGBANG明年四月將登上科切拉舞台，更以中文寵粉互動，讓全場瘋狂。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 18 小時前
《水龍吟》評價意外好看！羅雲熙、方逸倫相愛相殺，編劇來自霹靂布袋戲？非遺服化道華麗、劇情故弄玄虛
《水龍吟》首波評價1｜羅雲熙邪氣霸氣外露男主角羅雲熙飾演唐儷辭，亦正亦邪的氣質，被網友大讚太適合了！而且羅雲熙向來被網友們大讚武打戲優美，手形漂亮，飾演這種武功高強、世界第一的高手果然是說服力十足。搭配超華麗的服裝造型，網友們大讚可能也只有Marie Claire美麗佳人 ・ 14 小時前
粿粿反咬范姜彥豐「自卑心作祟」！女星公開回應「下嫁說」尪真實反應曝
中國大陸歌手弦子出道20年，2005年因與潘瑋柏合唱〈不得不愛〉爆紅，實力備受肯定，弦子2016年與丈夫李茂閃電結婚，一度消失螢光幕，直到近來才逐漸復出。日前她和丈夫李茂登上節目《天聲一對》，主持人扣緊台灣「粿王婚變風波」時事，詢問弦子有無「下嫁感」，夫妻倆的回應掀起網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿家人PO洗白文！被抓包買網軍 律師酸「家族團結」：到底有幾個家人
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也心疼發聲，然而有網友發現昨日出現多個帳號以「粿粿家人」的名義，發布了內容高度雷同的貼文。網紅「巴毛律師」陳宇安就狠酸，「家族團結，到底有幾個家人」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前