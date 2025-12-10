王力宏被逼哭！出道30周年收無價之寶 救助百童善舉曝光

【緯來新聞網】王力宏昨（9日）以「春暉博愛基金會」愛心大使身份現身《有你才有家》公益觀影會，紀錄片呈現許多真實案例，讓不少人揪心淚崩。當看到有小朋友摸樂器時，他坦言就像看到自己兒時身影「我愛你們，加油」。除了與春暉博愛合作外，王力宏也長年資助台灣世界展望會100名兒童，希望能推廣善與愛的循環。

王力宏被孩童感動。（圖／西東音樂提供）

春暉博愛基金會目前照顧3.7萬名孤兒，且有多位被遺棄嬰兒，一生都在兒童福利院內生活。紀錄片播畢後，王力宏緩和氣氛，並深情喊話：「每個孩子生命裡都有一個持續關愛他的成人，這就是春暉的願景。昨晚的演唱會聽到粉絲們喊『我愛你，加油』，今晚我是春暉媽媽、社工們的粉絲，要對您們喊 『我愛你們，加油』。」



活動中，最催淚的場面，是春暉博愛基金會創始人邢戎女士，代表福利院的孤殘兒童獻上一幅孩子們為王力宏出道30周年的畫作，讓他當場感動落淚。有關孩童的公益活動，王力宏非常上心，不僅捐款，也會親自理解孩子們的需求，長期默默行動。這次能擔任愛心大使，他期待進一步與基金會合作。

王力宏和小孩互動。（圖／西東音樂提供）

