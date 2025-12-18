王力宏親揭30年前被他挖掘內幕！ 鬆口認這句話深刻在心

王力宏轉眼出道滿30年，1995年12月19日他推出個人專輯《情敵貝多芬》時，當時他年僅19歲，還是大學生，相中他的正是製作過李建復、費玉清、蘇芮、王傑、張學友等無數經典歌手的李壽全，至今王力宏仍稱他為李老師，並感性形容李壽全是他的第一個老闆，日前他跟李壽全夫妻、表叔李建復夫妻一起餐敘話當年。

三位音樂老友聊起往事，話題自然回到當年王力宏剛簽約時的青澀模樣。那一年，他還是大學一年級新生，對未來充滿想象，也滿懷不安。回憶當年點滴，現場氣氛溫暖而真摯。王力宏感性表示，自己由衷感謝兩位前輩老師，把他帶進這個行業，開啓了他「最好的30年」。

李壽全也坦言，對王力宏一路走來的發展方向感到驕傲。他透露，在當年多數年輕男歌手被包裝成偶像的年代，自己刻意避開偶像路線，因為他始終相信，這個孩子不是短暫的青春商品，而是真正擁有音樂實力的創作者。

談到李壽全，王力宏用「有教育精神的老闆」形容他。他表示，李老師從不把藝人當成搖錢樹。甚至在自己逐漸需要更大創作空間時，李壽全對他說過一句話，至今仍深刻在心裡：「我絕不會剪斷一隻應該飛翔的鳥的翅膀。」

王力宏說，這句話定義了什麼是好老闆，也影響了他對未來的看法。如果有一天自己簽下新人，他也希望遵循同樣的原則，用心指導、毫無保留地分享經驗，最終目標不是掌控，而是讓藝人真正找到自己的道路，自由飛翔。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導