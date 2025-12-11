王力宏認養孤兒！見福利院兒童畫作 當場淚崩

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

王力宏9日以春暉博愛愛心大使的身分現身「有你才有家」公益觀影會，春暉博愛目前照顧3.7 萬名孤兒，多為被遺棄嬰兒，終身在兒童福利院內生活，紀錄片呈現的真實情節讓現場不少人的眼淚奪眶而出，就連王力宏也當場淚崩。

王力宏認養孤兒。（圖／西東音樂）

影片播畢後，王力宏說看到孩子第一次摸到樂器，像看到自己當年的影子，並深情喊話：「每個孩子生命里都有一個持續關愛他的成人，這就是春暉的願景。昨晚的演唱會聽到粉絲們喊『我愛你，加油』，今晚我是春暉媽媽們和社工們的粉絲。要對您們喊『我愛你們，加油！』」而在春暉博愛基金會創始人邢戎，代表福利院的兒童們獻上了一幅孩子們為王力宏創作出道30周年的畫作，王力宏看到當場感動落淚，眼眶濕濕的。

王力宏出席公益活動。（圖／西東音樂提供）

除了春暉博愛的深度合作之外，王力宏也常年資助台灣世界展望會100名兒童，也多次代言了資助兒童計劃，甚至以代言人的身分去了寮國、非洲等地區拍攝紀錄片，多年不間斷。他不僅捐款，也會親自理解孩子們的需求，是幕後的長期默默行動派。這次王力宏以愛心大使的身分，期待進一步與春暉博愛基金會加深合作。

