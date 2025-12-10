王力宏認養百名兒童善舉曝光 現身公益觀影會感動落淚

王力宏9日出席《有你才有家》公益觀影會。（西東音樂提供）

王力宏9日以春暉博愛愛心大使身分出席《有你才有家》公益觀影會，受到全場熱烈歡迎。基金會創辦人邢戎女士，代表福利院孩子們獻上一幅為王力宏出道30周年所繪製的畫作，王力宏看了當場紅了眼眶，感動落淚。

活動現場播放被遺棄嬰兒與孤兒的真實處境的紀錄片，春暉博愛目前照顧多達3.7萬名孩子，片中畫面讓現場觀眾頻頻拭淚。影片播畢後，王力宏說，看見孩子們第一次接觸樂器，就像看到自己當年的影子，並在現場深情喊話：「每個孩子生命里都有一個持續關愛他的成人，這就是春暉的願景。昨晚的演唱會聽到粉絲們喊『我愛你，加油』！今晚我是春暉媽媽們和社工們的粉絲。要對您們喊 『我愛你們，加油！』」

王力宏除了與春暉博愛的合作，他私下也長年資助台灣世界展望會100名兒童，多次參與資助兒童計畫，並曾以代言人身分前往寮國與非洲拍攝紀錄片，他不僅捐款，也會親自理解孩子們的需求。此次以愛心大使身分出席活動，獲網友大讚：「音樂與行善是他最愛的兩件事，這次是最強結合。」

