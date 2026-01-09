王力宏赴陸開唱「突趴地久未起身」 台下歌迷尖叫

王力宏的項鍊卡在舞台地板的縫隙，一度無法起身。(圖/微博@王力宏、小紅書)

金曲歌王王力宏最近在大陸舉行巡迴演唱會「最好的地方」，最新一站來到諸暨市。沒想到，他在舞台上唱到一半，臨時發生一段小插曲，當場趴在地上久久不能站起身，讓歌迷嚇到尖叫連連。所幸，王力宏化解危機，很快地站起身，繼續進行演唱會。

從微博流出的影片中可見，王力宏身穿牛仔裝，露出結實的手臂線條，當他唱到〈不可能錯過你〉，情緒十分高漲；然而，王力宏唱到最後一句「多麼愉快，我就是自由自在」後，整個人忽然趴在地上。他準備起身，卻發現脖子上的項鍊卡在舞台地板的縫隙，好一段時間都沒辦法解開。

廣告 廣告

面對這種突發狀況，王力宏不慌不忙，先確認項鍊的位置，面帶微笑地用手輕輕地調整，終於順利把項鍊取出，隨即站起身，以最佳的狀態繼續跟歌迷互動，成功擺脫危機。而這段影片隨後在網路流傳，引起外界關注。

其實這不是王力宏首次在舞台發生意外，去年5月他在杭州奧體中心演出，在走位時升降台突然提前下降，讓他當場踩空，重心不穩差一點跌倒，幸好他反應快，瞬間穩住身體，臨危不亂繼續飆唱。事後，有歌迷把片段PO網，「王力宏演唱會差點掉下舞台」瞬間衝上微博熱搜。

當時經紀人表示，演出中升降台提前下降，是團隊安全管控的疏漏，「我們深感歉意，事發後已第一時間啟動全面設備排查，後續所有場次的舞台安全環節也將重新評估優化。」並提到安全是演出的底線，此次事件讓他們更深刻意識到責任重大，「感謝大家的包容與提醒，接下來會以更嚴謹態度保障每一場演出。」

