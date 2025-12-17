王力宏迎出道30年！合體恩師李壽全吐心聲

王力宏（中）近日在一場餐敘中與李壽全夫妻（左）、李建復夫妻也同桌共聚。（西東音樂提供）

王力宏19日出道滿30年，當年年僅19歲、還是大學新生的他，被樂壇重量級製作人李壽全一眼看中，推出首張個人專輯《情敵貝多芬》，王力宏至今仍親切稱呼他為「李老師」，更感性形容他是「我第一個老闆」。

王力宏近日在一場餐敘，與恩師李壽全夫妻，表叔李建復夫妻同桌共聚。三人聊起往事，話題自然回到當年王力宏剛簽約時的青澀模樣。那一年，他還是大學一年級新生，對未來充滿想象，王力宏感性表示，自己由衷感謝兩位前輩老師，把他帶進這個行業，開啓了他「最好的30年」。自1995年至今，他已發行二十多張專輯，累積超過250首錄音作品，橫跨創作、演唱、製作與演出領域，成為華語樂壇最具影響力的音樂人之一。

李壽全也坦言，對王力宏一路走來的發展方向感到驕傲。他透露，在當年多數年輕男歌手被包裝成偶像的年代，自己刻意避開 idol 路線，因為他始終相信，這個孩子不是短暫的青春商品，而是真正擁有音樂實力的創作者。

談到李壽全，王力宏用「有教育精神的老闆」形容他。他表示，李老師從不把藝人當成搖錢樹。甚至在自己逐漸需要更大創作空間時，李壽全對他說過一句話，至今仍深刻在心裡：「我絕不會剪斷一隻應該飛翔的鳥的翅膀。」

王力宏說，這句話定義了什麼是好老闆，也影響了他對未來的看法。如果有一天自己簽下新人，他也希望用心指導、毫無保留地分享經驗，最終目標不是掌控，而是讓藝人真正找到自己的道路，自由飛翔。

