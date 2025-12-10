王力宏長期默默行善！認養超過百位孤兒 收孤殘兒童畫作感動落淚

王力宏以春暉博愛愛心大使，出席《有你才有家》公益觀影會。（西東音樂提供）

王力宏昨（9日）以春暉博愛愛心大使，出席《有你才有家》公益觀影會，現場播放了兒童福利院內生活的紀錄片，讓不少人落淚，王力宏為了緩解氣氛，分享了看到孩子們第一次摸到樂器，就像看到自己當年的影子，並深情喊話：「每個孩子生命裡，都有一個持續關愛他的成人。今晚，我想對社工們喊『我愛你們，加油』！」

當春暉博愛基金會創始人邢戎女士代表福利院的孤殘兒童們，獻上了一幅孩子們為王力宏出道30週年的畫作，王力宏收到禮物的當下，即感動落淚，眼眶濕濕。

王力宏長期默默行善。（西東音樂提供）

除了春暉博愛的深度合作之外，王力宏常年資助台灣世界展望會100名兒童，更多次代言資助兒童計劃，甚至以代言人身份去了寮國、非洲等地區拍攝紀錄片，多年來始終不曾間斷，他不僅捐款，也會親自理解孩子們的需求，是長期默默行善的行動派。網友則大讚王力宏「音樂與行善是他最愛的兩件事，這次是最強結合。」

王力宏不僅捐款，也會親自理解孩子們的需求。（西東音樂提供）

