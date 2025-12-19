王力宏開唱合體「機器舞者」 出道滿30周年同框伯樂

歌手王力宏於19日迎接出道滿30周年的重要里程碑，恰逢他在中國大陸成都舉辦演唱會，為觀眾帶來驚喜。他在演出中創新地引入「機器人舞者」，與真人舞者共同演出，精準同步的舞步和動作讓觀眾大為驚豔，相關話題迅速登上大陸微博熱搜。

王力宏演唱會與機器人跳舞登上微博熱搜。（圖／翻攝自王力宏工作室微博）

在王力宏的《火力全開》表演中，除了舞者外，他特別加入了機器人舞者作為創新元素。這些機器人舞者身穿與真人舞者相同的舞台服裝，在每個節拍、肢體動作以及與音樂的配合上都表現得精準到位。這一「科技舞台首秀」的創新概念迅速引起關注，相關關鍵字更登上了大陸微博熱搜榜。

王力宏全球首個機器人舞台秀。（圖／翻攝自王力宏工作室微博）

幾個月前，王力宏曾前往杭州一家科技公司參訪，體驗機器人技術。在參訪過程中，他感慨地表示，過去被認為不可能的事情，如今都變得有可能實現。王力宏本身也曾創作過一首名為「AI愛」的歌曲，顯示他對科技與音樂結合的前瞻性思考。

恰巧在成都演唱會期間，王力宏迎來了出道滿30周年的重要日子。回顧王力宏的音樂生涯，他創作了《唯一》等無數經典歌曲，也曾經歷過人生低潮。值得一提的是，王力宏剛出道時，是台灣樂壇製作人李壽全發掘了他的音樂才華。近期，王力宏還與李壽全夫婦及李建復一同聚餐，這次充滿意義的重聚，象徵著對音樂路上伯樂的感謝與敬意。

