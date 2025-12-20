王力宏驚動全球首富馬斯克！演唱會秀AI高科技創舉 讚嘆「impressive」

記者鄭尹翔／台北報導

王力宏成都演唱會驚動馬斯克（Elon Musk）！ AI 機器人 同台掀科技圈熱議。（圖／翻攝自Ｘ)

王力宏昨晚在成都舉辦「最好的地方」世界巡迴演唱會第 47 場，現場氣氛熱烈、觀眾全體起立鼓掌，演出畫面更意外驚動全球首富馬斯克（Elon Musk）。馬斯克（Elon Musk）今（20）日親自在社群平台 X 發文，以一句「Impressive」公開點名王力宏成都演唱會，瞬間引爆華語娛樂圈與科技圈熱議，相關畫面也在網路上迅速瘋傳。

演唱會中，王力宏首度攜手中國知名機器人公司 Unitree 宇樹科技，讓機器人與真人舞者同台演出經典歌曲《火力全開》。宇樹科技與 DeepSeek 同被譽為中國 AI 與機器人領域「六小龍」代表企業，技術實力備受國際關注。當晚機器人舞步與節奏高度同步，動作精準、爆發力十足，視覺效果震撼全場。

據悉，王力宏與宇樹科技創辦人王興興私交甚篤，兩人早已多次討論「機器人如何真正跳舞」。為了這次合作，王力宏親自參與創意與舞蹈設計，與編舞團隊花費近兩個月時間，逐一拆解舞蹈動作，從節奏、肢體角度到力量呈現，讓機器人舞蹈更貼近人類表演。

演出畫面曝光後迅速在社群平台瘋傳，甚至成功吸引馬斯克（Elon Musk）關注並公開稱讚，被網友笑稱「連馬斯克都被王力宏圈粉」。不少人直言，這不只是一場演唱會，更是華語流行音樂與 AI 機器人正式交會的歷史性時刻。

