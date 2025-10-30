王力宏、Ella飆唱〈Super Star〉被下架！經紀人證實遇版稅問題

王力宏與陳嘉樺Ella日前深圳演唱會同台合唱。（西東音樂提供）

王力宏與陳嘉樺Ella日前深圳演唱會同台合唱《Super Star》，豈料在網路上現場MV影音卻在今天突然下架，引起粉絲熱議。對此，王力宏經紀人楊文傑證實，「的確是遇到了版權問題。但是因為這首歌的版權在德國團體 Sweetbox 手上，目前還在協調處理中。謝謝二哥粉絲的耐心。」

不過對於外界關心的「版權方是否獅子大開口」，楊文傑未進一步透露細節。〈Super Star〉 MV 短短幾周已在抖音、YT、FB、IG 等平台累計超過1000萬次點擊，如今被迫下架，讓粉絲覺得很可惜。

廣告 廣告

王力宏昨（29）日已抵達廈門，準備11月1日至3日舉行的「最好的地方」巡回演唱會。這次3場門票再度秒殺，黃牛票更衝上天價人民幣8334元（約台幣3萬6千元） 一張，大展高人氣。

更多中時新聞網報導

鄭人碩回收父愛喊太難

李興文怒斥詐騙集團利用善良

亞太330萬教師荒 跨國民團喊加薪