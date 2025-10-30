王力宏、Ella飆唱〈Super Star〉被下架！經紀人證實遇版稅問題
王力宏與陳嘉樺Ella日前深圳演唱會同台合唱《Super Star》，豈料在網路上現場MV影音卻在今天突然下架，引起粉絲熱議。對此，王力宏經紀人楊文傑證實，「的確是遇到了版權問題。但是因為這首歌的版權在德國團體 Sweetbox 手上，目前還在協調處理中。謝謝二哥粉絲的耐心。」
不過對於外界關心的「版權方是否獅子大開口」，楊文傑未進一步透露細節。〈Super Star〉 MV 短短幾周已在抖音、YT、FB、IG 等平台累計超過1000萬次點擊，如今被迫下架，讓粉絲覺得很可惜。
王力宏昨（29）日已抵達廈門，準備11月1日至3日舉行的「最好的地方」巡回演唱會。這次3場門票再度秒殺，黃牛票更衝上天價人民幣8334元（約台幣3萬6千元） 一張，大展高人氣。
其他人也在看
王子在范姜頭上拿「綠帽」合照 網：3年前神預言
王子在范姜頭上拿「綠帽」合照 網：3年前神預言EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
獨家》粿粿婚內出軌！粉絲失望「親簽卡大拋售」：500塊都沒人要
前中信兄弟啦啦隊粿粿，日前遭老公范姜彥豐指控婚內出軌，與男星王子邱勝翊有染，昔日恩愛的銀幕夫妻破裂，也讓許多粉絲、球迷大感失望。其中，一名收藏家粉絲更是由愛生恨，直接在社團上大拋售得來不易的女孩親簽卡，意外掀起網友熱議。中時新聞網 ・ 2 小時前
「北教大王力宏」爆偷吃12女 律師建議正宮1招反擊：先讓她們互咬
李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」表示，新聞說男教授偷吃12女，對象從校長到學生，且聽說都找已婚女性，如此一來就算雙方分手，女方也不敢鬧，不得不說他很聰明，結果找徵信社找爆料的卻不是正宮，「以為不敢鬧的鬧最大」。李怡貞提到，自己常遇到另一半偷吃的配偶前來...CTWANT ・ 1 天前
流感疫苗打氣史上最旺！羅一鈞：今年不開放全民公費
今年流感疫情提前來襲，帶動公費流感疫苗接種熱潮。疾管署長羅一鈞預計月底將達450萬人次，創下歷年10月最高紀錄。同時，他明確表示，今年公費疫苗確定不會開放全民施打，呼籲非公費對象民眾不必再觀望。中天新聞網 ・ 1 天前
Ella滿意短髮 備戰巡演練出螞蟻腰
Ella陳嘉樺將首度舉辦個人巡迴演唱會「It's Me 艾拉主意」，28日她再宣布親自創作演唱會主題曲〈It's Me 一直迷〉。中時新聞網 ・ 1 天前
Ella辣曬不科學螞蟻腰！突宣布「人生重大決定」 自揭：太厭世了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導Ella陳嘉樺首次個人巡迴演唱會「It’sMe艾拉主意」消息一出，許多圈內好友們都熱情應援，隨著開唱進入倒數最後3周，El...FTNN新聞網 ・ 1 天前
王子僅認與粿粿「超過朋友界線」李怡貞：聊騷叫沒破壞家庭
前啦啦隊女神粿粿爆出婚變，遭老公范姜彥豐指控與王子婚內出軌，更聲稱握有明確證據，自嘲：「最終成了戴著綠帽的小丑」。王子事後發文道歉，強調僅是「超越朋友應有界線」，此番發言讓律師李怡貞直接怒嗆：「跟有家庭的人聊騷，叫做沒有破壞人家家庭關係喔」。中時新聞網 ・ 6 小時前
結婚才10天！ Lulu彩排脫口「我懷孕了」陳漢典樂翻：等很久了
Lulu黃路梓茵、陳漢典本月20日登記結婚，夫妻倆30日攜手出席李國修經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》出席彩排記者會。Lulu現場還被拱練習說「我懷孕了」，陳漢典則甜蜜回覆「早就等很久了」，更脫口「明年二月可能有機會看到孕婦。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 5 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 10 小時前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 6 小時前