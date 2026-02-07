王后也入伍！ 54歲荷蘭王后穿迷彩服從軍 象徵歐洲備戰轉向

〔編譯陳成良／綜合報導〕在歐洲安全局勢日益緊繃之際，荷蘭王室罕見以實際行動表態。現年54歲的荷蘭王后馬克西瑪(Queen Máxima)換上迷彩服，加入陸軍後備役，並將接受軍事訓練。荷蘭王室表示，此舉是為了傳達「國家安全不再是理所當然」的訊息，展現對強化國防的支持。

據《紐約時報》報導，荷蘭王室4日發布了一系列王后受訓的照片。照片中，馬克西瑪王后身穿迷彩服，神情專注地手持手槍進行射擊訓練，甚至還有她徒手攀繩、與士兵一同列隊行軍的畫面。

王室聲明指出，王后是以士兵階級入伍，在完成相關軍事訓練後，預計晉升為中校軍階。她將以後備軍人身分服役，平時維持王室職務，但在必要時可依軍方需求進行動員。此舉被視為向國民傳遞「社會防衛意識」與「備戰」精神的重要象徵。

歐洲強化防衛 王室從軍成趨勢

報導指出，這項動作反映了歐洲各國近年強化自我防衛能力的一環。面對俄羅斯威脅陰影，以及美國要求歐洲盟友承擔更多防務責任的壓力下，歐洲國家正同步擴軍與提高軍費。荷蘭計畫在2035年前將國防預算提升至GDP的3.5%，並大幅擴充軍隊規模。

馬克西瑪王后並非特例，她的女兒、未來的荷蘭女王艾瑪莉亞公主(Princess Catharina-Amalia)上個月才剛完成軍事訓練。此外，挪威、比利時與西班牙的公主們近期也紛紛投身軍旅，顯示「王室帶頭從軍」已成為歐洲國家凝聚社會共識的重要手段。

為了填補擴軍的人力缺口，荷蘭新政府正計畫要求所有17歲青年填寫從軍意願調查，若招募成效不彰，甚至考慮恢復徵兵制。外界認為，王后此時親自入伍的高層象徵性動作，有助於提升社會對軍事服務的關注度，配合政府推動擴軍政策。

