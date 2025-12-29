王君豪圓重機夢！下賽道「車子大冒煙」嚇壞：以為要燒起來了

王君豪圓夢趁在台灣的時間參加「加州賽車學校」重機課程。（圖／王君豪提供）

王君豪主演BL劇《秘密關係》人氣持續飆升，近期更完成一大心願，參加國際重機賽車課程，挑戰自我極限。王君豪從零開始接觸機車，到參加「加州賽車學校」兩天密集重機賽車課程，過程中驚險歷經後煞車冒煙、摔車等，但也在教練的鼓勵下慢慢進步，直呼「每一節課都是在挑戰自己的極限」。

王君豪近年都住在日本，去年七、八月利用回台期間請親哥哥在假日陪伴練車，花了快三個月練習並考到駕照，雖無緣在劇中騎車，但王君豪經常以機車代步跑通告，「有了駕照後騎車真的覺得一切付出都是值得的，除了皮膚被曬黑這點以外啦，其他辛苦我覺得都可以接受。」

廣告 廣告

王君豪某天因看到《木曜4超玩》中學重機的影片，有了想買重機的想法。在尚未取得重機駕照的狀況下，他只能將重機暫時安置於車庫中，駕訓班老闆推薦他參與「加州賽車學校」（California Superbike School）課程，王君豪說：「那個課程我看好久了，這次根本是天時地利人和，我想都沒想就答應了！」

賽車課程共兩天，每天早上從7點上到下午5點半，因賽車的仿賽車款與一般重機不同，王君豪還特地租借練習，他分享插曲：「我非常不習慣腳踏與腳煞的位置，導致我騎完第一圈回來的時候，因為踩錯位置，後煞車整個冒煙，我當下還以為我的車子要燒起來了！」

王君豪為學車曬黑不少，但直呼一切付出都值得。（圖／王君豪提供）

另外，過彎道時比需要維持一定速度，他一度因騎太慢而慘摔，坦言：「那一次事件讓我每次過彎都有陰影，經過反覆練習，到了第二天才真正騎得比較好，每一節騎完教練也會與我們講解並分析如何更加進步，給予我很大的信心。」在教練的鼓勵下，王君豪每一次過彎都更加進步，讓他開心直呼：「每次進步都讓我能發自內心的微笑，我當下是真很快樂。」他透過課程結交不少志同道合的朋友，留下難忘回憶。

王君豪主演的BL劇《秘密關係》在全球各地掀起討論，他與搭檔成晞走訪上海、曼谷舉辦見面會，最近則回到日本進行電影版的宣傳。回憶起這趟《秘密關係》旅程，王君豪說：「每一次的見面會真的都很開心，能跟大家見面真的非常不容易，所以我們非常珍惜每個機會，也很努力在推動，期望能在不同地方與各地粉絲見面。另外，我們遇到的每一位小秘密 （《秘密關係》粉絲名稱）都很有禮貌，我真的很驕傲！」

除了見粉絲外，他自招吃美食也是重要行程，更自封「蛋塔博士」：「現在我只要到任何地方都會收到蛋塔，真的很開心！我的血液可能已經有一半都是蛋塔了！」期許未來能有更多機會到各地與粉絲們見面交流。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

今白天溫升早晚涼 週五起「最強冷氣團報到」全台急凍下探7度

最老收藏是館長？陸「最窮博物館」爆紅上熱搜 網笑翻：不怕被偷

「台大學生證」在埃及被撿到！本人現身認領驚呼：台北掉4次都沒找到