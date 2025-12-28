王君豪買重機代步 圓夢學賽車挑戰自我極限

（中央社記者洪素津台北28日電）日本男團BUGVEL台灣成員王君豪因主演BL劇「秘密關係」人氣飆升，他近日參加重機賽車課程，過程驚險萬分，直呼「挑戰自己的極限」，解鎖賽車，創造與唱歌拍戲不同的全新體驗。

王君豪因拍戲需求先考了機車駕照，沒想到後來萌生騎重機的想法。他透過新聞稿表示：「因為跑通告經常要去電視台，距離的關係，讓我覺得好像可以買一台較快速的代步工具，剛好我一直很想買重機，和哥哥討論後，我就直接買了。」

王君豪還沒拿到重機駕照就先買了重機，為了安全上路，王君豪先到重機駕訓班考取重機駕照，近日還參與「加州賽車學校」（California Superbike School）課程，「那個課程我看好久了，以前就很想參加，但因為幾乎不在台灣沒有機會，這次根本是天時地利人和，我想都沒想就答應了！」

賽車課程共2天，因賽車的仿賽車款與一般重機不同，王君豪特地租借練習，他分享插曲：「我非常不習慣腳踏與腳煞的位置，導致我騎完第一圈回來的時候，因為踩錯位置，後煞車整個冒煙，我當下還以為我的車子要燒起來了！」

王君豪在教練的鼓勵下，每一次過彎都更加進步，他直呼，「每次進步都讓我能發自內心的微笑，我當下是真的很快樂。」他也透過課程結交不少志同道合的朋友，留下難忘的回憶。（編輯：管中維）1141228