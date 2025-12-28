王君豪騎重機過彎慘摔留陰影 驚冒煙「以為車子燒起來」

王君豪圓夢趁在台灣的時間參加「加州賽車學校」重機課程。王君豪提供



日本男團「BUGVEL」台灣籍成員王君豪因主演BL劇《秘密關係》人氣持續飆升，近期參加國際重機賽車課程，驚險歷經後煞車冒煙、摔車等，直呼：「每1節課都是在挑戰自己的極限。」

王君豪因試鏡《秘密關係》時導演提到想拍騎車畫面，讓他從零開始接觸機車，去年7、8月回台期間請哥哥陪練車，「在日本住久真的不太習慣台灣的大太陽，那陣子每次練完車，頭都很暈。前後花了快3個月考到駕照，但拿到駕照真的很開心」。經常以機車代步的他因此曬黑，為上鏡頭苦尋各種美白祕方，「有了駕照後騎車真的覺得一切付出都是值得的，除了皮膚被曬黑這點以外啦，其他辛苦我覺得都可以接受」。

王君豪為學車曬黑不少，但直呼一切付出都值得。王君豪提供

某天因看到《木曜4超玩》中學重機的畫面，王君豪心癢先入手重機後才上重機駕訓班，駕訓班老闆推薦他上「加州賽車學校」（California Superbike School）課程，該課程孕育出許多GP冠軍車手，連「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）都曾為拍片受訓，王君豪說：「那個課程我看好久了，以前就很想參加，但因為幾乎不在台灣沒有機會，這次根本是天時地利人和。」

賽車課程共2天，因賽車的仿賽車款與一般重機不同，王君豪還特地租借練習，「我非常不習慣腳踏與腳煞的位置，導致我騎完第1圈回來的時候，因為踩錯位置，後煞車整個冒煙，我當下還以為我的車子要燒起來了」。另外過彎道時，他一度因騎太慢而慘摔，「那1次事件讓我每次過彎都有陰影，經過反覆練習，到了第2天才真正騎得比較好，每一節騎完教練也會與我們講解並分析如何更加進步，給予我很大的信心」。也讓他留下難忘回憶。

