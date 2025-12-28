王君豪騎重機過彎慘摔！後煞車冒煙「以為車子要燒起來」

王君豪圓夢趁在台灣的時間參加「加州賽車學校」重機課程。（王君豪提供）

長期在海外發展的台灣囡仔王君豪，因主演台灣BL劇《秘密關係》人氣持續飆升，IG追蹤即將突破30萬。他近期更完成一大心願，參加「加州賽車學校」國際重機賽車課程，挑戰自我極限，過程中驚險歷經後煞車冒煙、摔車等，但也在教練的鼓勵下慢慢進步，直呼「每一節課都是在挑戰自己的極限」。

王君豪在試鏡《秘密關係》時，因導演提到想拍騎車畫面，開始接觸機車。近年都住在日本的他，去年七、八月利用回台期間請親哥哥在假日陪伴練車，他笑說：「在日本住久真的不太習慣台灣的大太陽，那陣子每次練完車，頭都很暈。前後花了快三個月考到駕照，但拿到駕照真的很開心。」

王君豪透過賽車課程感受到飆速的樂趣，也從中不斷進步。（王君豪提供）

拿到駕照後雖無緣在劇中騎車，但王君豪經常以機車代步，包含跑通告期間，有時也會「乘風破浪」騎車到現場，然而因在太陽下曝曬時間變長，他因此曬黑，為上鏡頭苦尋各種美白祕方，他也忍不住自嘲：「有了駕照後騎車真的覺得一切付出都是值得的，除了皮膚被曬黑這點以外啦，其他辛苦我覺得都可以接受。」

學會騎車後，王君豪某天因看到《木曜4超玩》中學重機的影片，有了想買重機的想法。參與賽車課程共兩天，他分享插曲：「我非常不習慣腳踏與腳煞的位置，導致我騎完第一圈回來的時候，因為踩錯位置，後煞車整個冒煙，我當下還以為我的車子要燒起來了。」

王君豪為學車曬黑不少，但直呼一切付出都值得。（王君豪提供）

另外過彎道時比需要維持一定速度，他一度因騎太慢而慘摔，坦言：「那一次事件讓我每次過彎都有陰影，經過反覆練習，到了第二天才真正騎得比較好，每一節騎完教練也會與我們講解並分析如何更加進步，給予我很大的信心。」

王君豪主演的BL劇《秘密關係》受到關注，他與搭檔成晞走訪上海、曼谷舉辦見面會，最近則回到日本進行電影版的宣傳。回憶起這趟旅程，王君豪說：「每一次的見面會真的都很開心，能跟大家見面真的非常不容易，所以我們非常珍惜每個機會。」除了見粉絲外，他自招吃美食也是重要行程，更自封「蛋塔博士」，「現在我只要到任何地方都會收到蛋塔，真的很開心，我的血液可能已經有一半都是蛋塔了。」

