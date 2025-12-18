王品尾牙開近千桌！豪發千萬摸彩金 董事長喊：台灣營收拚200億元

生活中心／賴俊佑報導

王品尾牙席開970桌、萬人參與。(圖／記者賴俊佑攝影)

王品集團今(18)日舉辦尾牙，包下南港展覽館一館兩個樓層，席開970桌、萬人參與，抽獎共有3千個獎項、豪發近千萬摸彩獎金，董事長陳正輝致詞時更霸氣喊話，「希望明年台灣營收就達200億元！」

王品尾牙是南港展覽館今年底第一場大型企業尾牙，以「TEAM 王品」為主題邀請味全龍小龍女李多慧、人氣樂團理想渾蛋、饒舌歌手婁峻碩、天后ELLA陳佳樺和天團動力火車開唱，這次也請來晶華飯店外燴團隊，動員124位廚師，和460位服務人員，讓同仁可以大快朵頤。

王品董事長陳正輝致詞感謝全體同仁一年來的努力，共同締造台灣餐飲業佳績，也期待明年台灣事業群營收成功突破新台幣200億元大關。展望2026年，王品兩岸將同步展店，台灣以火鍋、燒肉品類為主，預計招募超過1,200人，並調升集團品牌起薪，調幅最高達10%，晉升店長還有機會挑戰年薪兩百萬。

王品尾牙豪發出近千萬摸彩獎金。(圖／記者賴俊佑攝影)

最受矚目的抽獎活動，王品今年準備3千個獎項、將豪發出近千萬摸彩獎金，現金獎每人萬元起跳，除了現金獎外、還能抽亞洲線來回機票，讓同仁都相當期待。陳董事長也宣布2026年王品同仁旅遊，有泰國、越南、印尼、日本、埃及等5條路線，提供符合資格的同仁，每人19,000元的旅遊補助，等於泰國或越南全程免費。

王品創立滿32年，2025年持續穩健成長，累計前三季合併營收173.2億，稅後淨利9.95億元，EPS為12.01元，確定連續三年賺超過一個股本，繳出亮麗成績單。

