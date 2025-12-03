王品搶先曝尾牙卡司！ 李多慧.理想混蛋輪番上陣

台北市 / 綜合報導

12月到了，不只迎接 耶 誕節、跨年，不少企業員工也很關心尾牙進度。王品集團在今（3）日搶先宣布，請來人氣樂團理想混蛋、歌手婁峻碩，還有高人氣啦啦隊員李多慧，輪番上陣犒賞員工。不過，有人力銀行統計，受到匯損跟關稅影響，今年確定舉行尾牙的公司比例，相較於去年略為縮減且預算降低，而且還有1成4的公司，根本不會舉辦尾牙。

「小龍女」李多慧，不只是鏡頭寵兒更是尾牙寵兒，今年她要去哪呢，李多慧要到王品去了，王品集團在各大企業前，搶頭香宣布尾牙卡司，樂團理想混蛋「離開的一路上」說：「可能你一個人比較幸福。」人氣樂團理想混蛋，也在名單當中。

王品集結大咖，更豪發千萬犒賞同仁，明年預計再招募至少1200人，同時調整員工起薪，若能晉升店長，年薪更上看200萬元，樂團蘇打綠「小情歌」說：「我會給你懷抱，受不了。」不過這樣的熱鬧場面，不少公司員工今年可能無緣看見。

有人力銀行統計，截至10月中，共14.6%的公司確定不舉辦尾牙，比例高於去年的12.2%，而確定舉行的約有50.3%，雖然超過一半，但低於去年的52.8%，且有25.5%的公司，將減少尾牙預算，人力銀行公關副理楊宗斌說：「上半年有受到所謂的匯損的影響，以及這個下半年美國關稅的一個衝擊，所以部分一些外銷導向的一個產業，確實今年獲利也受到衝擊，也影響到這個舉辦尾牙的意願。」

戰場上受影響，但舞台上這些熱門卡司，仍是一條活龍，歌手動力火車說：「不瞞大家說，其實我們尾牙接得滿多的，所以是滿豐盛的一年。」商演接到手軟，那一般民眾呢，也希望年終領到手軟。

但專家分析，有27.3%的員工自認領不到年終，高於去年的24.8%，至於能領多少，從去年預估1.13個月，下降到今年1.04個月，年關將至，或許尾牙縮水，但多數人仍期盼，自己的荷包不會跟著縮水。

