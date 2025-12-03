王品搶第一場企業尾牙！豪撒千萬獎金犒員工 李多慧開場嗨翻全場

【記者呂承哲／台北報導】王品集團將於12月18日在南港展覽館舉行年度尾牙，今年大手筆包下展館一館兩個樓層，席開近千桌、動員萬名同仁參加，是今年底南港展館首場大型企業尾牙。現場邀請味全龍小龍女李多慧、人氣樂團理想混蛋、饒舌歌手婁峻碩等輪番登場，並準備3千個獎項、近千萬元摸彩獎金，讓員工直呼「在王品上班真的很幸福」。

王品今年創立滿32年，2025年營運持續走強，前三季合併營收達173.2億元，稅後淨利9.95億元，EPS達12.01元，連續第三年賺超過一個股本。年底展店腳步不歇，12月預計再開出5家新店；展望2026年，展店主軸鎖定火鍋與燒肉品類，預計招募超過1,200名人才，同時調升品牌起薪，持續吸引餐飲高手加入，挑戰升遷至年薪200萬元的店長職位。

廣告 廣告

為感謝全台門店同仁的努力，今年尾牙以最高規格舉行，除百貨商場內的13家門市正常營業外，全台門店將公休一天，讓同仁專心參與盛會。為方便北中南同仁移動，王品共安排179輛遊覽車接送。尾牙由台北晶華酒店外燴團隊操刀，動員124位廚師、460位服務人員，讓員工能盡情享用美食。

演出陣容同樣堅強，由黃豪平與林姮均擔綱主持，開場更邀請李多慧率啦啦隊帶來震撼熱舞，緊接著由婁峻碩等人氣歌手接力開唱，並預告兩組神秘嘉賓壓軸登場。為營造演唱會級體驗，現場主屏LED寬達32公尺，四周另設置12面400吋超大螢幕，確保萬名同仁無論坐哪都能看得清楚、玩得盡興。

最受員工期待的抽獎活動，今年共準備3,000個獎項、近千萬元獎金，從頭到尾高潮不斷。現場也設置拍貼機，員工拍照上傳後即可列印相片，為一年一度的王品尾牙留下最美紀念。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

Gino罹患「修格蘭氏症」！很痛苦決定動手術

「小草女神」選台中議員！劉芩妤騎單車掃街自帶女神光

「乃木坂」松村沙友理閃嫁上班族 粉紅婚紗遮孕肚

