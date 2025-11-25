王品旗下「米其林1星中餐廳」11／30熄燈！ 明年大巨蛋見

生活中心／賴俊佑報導

由王品集團引進的新加坡米其林一星中餐廳「莆田PUTIEN」，SOGO忠孝店因租約到期將於11月30日結束營業，並於2026年3月下旬台北大巨蛋重新開幕，台北饕客將有4個月吃不到莆田的中式料理。

莆田台北分店二度搬家 被邀請進駐大巨蛋

莆田官網近日發布公告，SOGO忠孝店即將搬家，「將於2025年11月30日結束營業，2026年3月下旬台北大巨蛋重新開幕，期待明年3月與您再次相聚」。

來自新加坡的莆田餐廳創立於2000年，莆田新加坡吉真那路老店分別於2016年至2019年、2021年獲得米其林一星美譽；台灣首店2015年在台北信義ATT開幕，後續因租約到期，搬遷至台北SOGO忠孝，如今再次因租約到期，加上台北大巨蛋看好莆田品牌力，邀請莆田進駐大巨蛋，預計將於明年3月下旬開幕。

王品旗下品牌聚集大巨蛋商圈

王品集團看好大巨蛋商機，除了莆田進駐大巨蛋，周邊還有西堤、石二鍋、青花驕、夏慕尼、品田牧場、陶板屋等品牌；莆田全台其餘分店還有桃園台茂店、台中台灣大道店以及高雄自由店。

