王品澔開出「當室友」條件！被虧只想找傭人 自爆對決謝章穎「搶贏角色」秘辛

導演王逸鈴（右起）帶著演員群王真琳、黃河、陳姸霏、謝章穎以及王品澔齊聚《人生只租不賣》特映會。公視台語台提供

公視台語台《人生只租不賣》中的「星河房管事務所」成員黃河、陳姸霏、王真琳、謝章穎出席口碑特映會，劇中演出「神秘網友」的王品澔也亮相。王品澔爆料與謝章穎的緣分，兩人都曾試鏡《拜六禮拜》孫曉健一角，最後由王品澔出演，謝章穎開玩笑說：「這也代表我們是同一型的。」笑翻全場。

「星河房管事務」五人組各有特色，主持人好奇問大家若現實生活中要挑選室友或工作夥伴會選誰？陳姸霏和王品澔異口同聲選「姍姍（王真琳飾）」當室友：「她會修水電，任何東西壞掉，就可以請她修。」謝章穎、黃河也挑姍姍當工作夥伴，因為可以幫忙處理很多事，讓主持人忍不住調侃：「你們根本只是想找傭人吧！」

「星河房管事務所」成員王真琳（右起）黃河、陳姸霏、謝章穎在《人生只租不賣》共患難。公視台語台提供

陳姸霏靈機一動！台、英語夾雜製造笑點

陳姸霏首次挑戰台語喜劇，劇中不斷和黃河作對，她笑說角色「幸琪」很白目，每天生活「放爛爛」，想怎樣就怎樣，但演起來超開心。其中一幕她要跟房客道歉，心不甘情不願故意大喊「真Sorry」，台、英語夾雜成笑點，也是現場靈機一動的點子。

《人生只租不賣》導演王逸鈴（右起）與演員群王真琳、黃河、陳姸霏、謝章穎及王品澔齊聚特映會。公視台語台提供

《人生只租不賣》出動5位台語老師，演員事先進行好幾個月訓練，其中陳姸霏、謝章穎、王品澔台語本來就流利，黃河和王真琳則是初學者，王真琳坦言前期很怕拖累大家，加上曾在韓國讀書，台語會怪腔怪調，現場用全台語自我介紹，苦練成果獲得熱烈掌聲。



