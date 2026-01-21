王品牛排33歲！全新36oz戰斧牛排肉控超愛 主廚桌邊秀儀式感暴增

生活中心／賴俊佑報導

王品牛排全新推出「帶骨牛排系列」雙人套餐。(圖／王品牛排提供）

台灣經典牛排代表「王品牛排」33歲囉！今年以「經典・銘心」為題，全新推出「帶骨牛排系列」雙人套餐，包括36oz戰斧牛排、桌邊展演的烈焰牛小排、鐵板上桌的極炙牛小排等等，儀式感全面升級；台元紡織旗下餐飲生力軍「蒔慕」團隊全新推出牛排品牌「TOK牛排屋」，最低398元就能享用排餐+自助吧。

王品牛排「澳洲穀飼厚切戰斧牛排 36oz」肉控滿足。(圖／王品牛排提供）

王品牛排「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」有主廚桌邊秀。(圖／王品牛排提供）

王品牛排全新推出「帶骨牛排系列」

王品牛排即日起全新推出「帶骨牛排系列」雙人套餐；「王者盛宴」精心匯聚顧客最喜愛的三款經典，「經典牛小排」以20多種辛香料與蔬菜香材淬煉優雅風味，炙烤封香緊鎖飽滿肉汁，搭佐煎炙外酥內嫩的「菲力牛排」，以及香甜細緻的「柚香鮭魚」。

「澳洲穀飼厚切戰斧牛排 36oz」歷經高溫炙烤與烈焰儀式展演，外層酥香、內裡多汁，搭配奶油蘆筍、香甜蘑菇的大地滋味，以及煙燻番茄橄欖醬佐餐，層層堆疊，成就深邃的味覺層次；「烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦」 主廚於桌邊以白蘭地烈焰封香「經典王品牛小排」，封存香甜飽滿肉汁，佐以整隻龍蝦，金黃柔軟的焗烤起司，包覆彈牙與甜美；「250°C 極炙牛小排」 牛小排與高溫炙鐵一同呈上，由饕客自行炙烤喜好的熟度，體驗牛排滋滋作響的美妙樂章。

另外，「王品牛排」特別為生日壽星、結婚週年訂製專屬祝福橋段，以「永生花玻璃球」揭開餐期序幕，並獻上「慶生蛋糕禮物盒」、「相片拿鐵」，再餽贈「相片卡」、「結婚週年玫瑰花禮」收藏回憶，也為相聚時光增添好運，即日起至2月28日，同桌兩人生日日期有任一數字相同，內用兩客套餐，款待「炙燒鮑魚鮮蝦佐海鮮醬」1份。

TOK牛排屋共有16道主餐和雙拼主餐可選。(圖／蒔慕提供）

TOK牛排屋最低398元就能享用排餐和自助吧。(圖／蒔慕提供）

TOK牛排屋全台首店進駐新店裕隆城！

「TOK牛排屋」全台首店進駐新北新店裕隆城，1月20日起試營運、1月27日正式開幕；由主廚親自嚴選原塊肉品，簡單料理突出食材本色，共有16道主餐和雙拼主餐可選；主餐首推「TOK蒜香重磅牛排」，只要598元便可盡享10oz超大肉量、滿足肉食控的胃，菜單最低價主餐「脆皮牧場雞腿排」只要398元，以義式香草、鹽與香油稍微調味醃漬一夜，進烤箱前先經自然風乾表皮，再進烘烤，造就外酥內軟口感。

其他排餐推薦包括「頂級臻味炙燒和牛」、以日本和牛與安格斯黑牛配種的「美國極黑和牛」、油花均勻的「極上火烤肋眼牛排」以及厚度十足的「香煎穀倉鴨胸」；自助吧有精選多款新鮮蔬果的生菜區、水果區與烤麵包，另有飲料吧、冰淇淋，皆能無限暢享。

為歡慶開幕，TOK牛排屋推出三重優惠，「第一重」即日起至1月26日試營運期間，點任一主餐即免費升級套餐，免費享酥皮玉米濃湯與手工豆花；「第二重」開幕日1月27日、1月28日連續兩天推出第二份主餐半價（以價格較低者計算），加碼再送兩張脆皮牧場雞腿排「買一送一」雙人回客兌換券；「第三重」1月29日至2月13日兩人同行點兩份排餐即贈限量「現烤鮑魚」乙份兩顆，送完改贈其他品項！

