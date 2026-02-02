王品發放3.2億元員工獎金 店長最多領到47個月、年薪破300萬

王品集團今天（2日）宣布，集團1月發放年終獎金及績效各項獎金超過新台幣3.2億元，2025年有超過3成的店長、主廚年薪超過百萬，其中有19名店長、主廚年薪達200萬元，表現最凸出的店長獎金相加可領到47個月，年薪突破300萬元。

王品集團先前指出，今年元旦起，全集團品牌正職起薪調升，已是王品連續13年調升品牌起薪。（圖／王品提供）

王品集團2025年合併營收233.7億元，年增5.41%再創歷史高峰，展現成長動能。

王品進一步說明，2025年有超過5000人次獲得加薪機會，超過500名員工升職，並誕生19位年薪200萬以上的店長與主廚，有多名基層員工入職不到3年快速晉升為店長或主廚，年薪上看百萬、薪資漲幅翻倍。其中更有店長基本月薪、每月門店達成獎金、年終獎金等相加，2025年領到47個月，年薪突破300萬大關。

王品指出，以火鍋品牌「聚」為例，有現任店長從月薪3.2萬元的外場員工做起，因表現優異在2年半內迅速晉升為店長，年薪翻倍達百萬，王品打造系統化制度與績效評核，讓基層員工不用苦熬年資，就能在短時間內實現薪資躍升。

王品先前指出，今年元旦起，全集團品牌正職起薪調升為3萬6800元起，比法定基本工資高出25%。其中燒肉及火鍋品牌儲備幹部起薪加獎金上看4萬5200元，儲備店長、主廚起薪最高5.5萬元，這已是王品連續13年調升品牌起薪。