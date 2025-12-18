王品董座喊兩岸大展店 衝刺3品牌

▲王品集團今（18）日舉行尾牙，董事長陳正輝喊話，明年期望台灣營收破200億元。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 王品集團今（18）日舉行尾牙，董事長陳正輝喊話，明年期望台灣營收破200億元，兩岸將大展店，合計至少增加超過50家門市，並聚焦資源於火鍋品牌聚、石二鍋、燒肉品牌肉次方。

王品台灣事業群今年1-11月累計營收為174.5億元，大陸事業群營收3.6億元，年增10.83%。王品董事長陳正輝表示，王品連3年都賺超過1.5個股本，希望明年台灣事業群營收突破200億元，獲利維持每年1.5個股本，雖然市場上充滿變數，不過集團經營狀況一直很穩定，要達標應該不是太大的問題。

中國餐飲市場歷經寒冬後，面對消費降級、內捲競爭，王品在調整策略後，已連6季獲利。陳正輝指出，去年降本增利，控制成本、調低售價，客單價大約打7折，挺過非常競爭、困難的時刻，從去年第二季就開始獲利，未來也會有更快速更大的發展計畫，王品、西堤持續展店，明年中國店數預計破百。

台灣市場部分，王品持續汰弱留強。陳正輝解釋，只要有門市連續3個月虧損，就會列入淘汰名單，連續6個月虧損，就會閉店，希望留下來的品牌是未來能夠發展，這些被汰除的品牌通常不是大規模品牌，即便關掉對營收獲利影響有限，「餐飲業有個好處是試錯成本不高」，開錯可能損失一兩千萬，但開對店可能10億起跳」，明年會聚焦石二鍋、聚、肉次方展店。

