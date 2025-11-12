王品要小心 八方雲集能超車當上餐飲股王嗎？

連鎖鍋貼品牌八方雲集，12日股價強勢衝高，一度攻上221.5元漲停，成交量明顯放大，創下近三年新高，更在盤中短暫超越王品，這一幕引發市場熱議：「餐飲股王要換人當了嗎？」隨著八方雲集財報亮眼、海外布局持續擴張，法人紛紛上調評等與目標價，市場也關注這波氣勢能否延續。

八方雲集營運穩健 毛利率創三年新高

八方雲集第三季財報表現亮眼，稅後淨利達2.35億元，年增62％、季增22％，每股盈餘3.53元；累計前三季每股盈餘達9.34元，已超越去年全年獲利水準。毛利率則達36.1％，年增1.8個百分點、季增0.1個百分點，為近三年高點，營利率亦提升至12.8％，顯示公司不僅營收成長，獲利品質也同步提升。

法人指出，八方雲集毛利率與營利率同步上升，主因產能利用率提高、原物料價格穩定，以及中央廚房的營運槓桿效應逐漸發揮，加上公司近年積極進行組織優化與門市汰弱留強策略，使營運效率明顯優於國內同業，整體獲利體質進一步強化。

海外市場成為下一波成長動能

在營運策略上，八方雲集深耕台灣市場的同時，也將重心放眼海外。公司近年積極布局美國，已完成加州與德州的雙核心據點，並預計導入全新快餐型態門市，以降低人力成本、縮短備餐流程。

市場觀察，隨著中央廚房利用率提升與海外規模擴大，八方雲集未來的利潤率仍有進一步上升空間，若海外布局順利推進，八方雲集有機會成為首家在國際市場建立明確獲利模式的台灣連鎖餐飲品牌。

餐飲股王真的要換人了？

市場觀察，這回八方雲集盤中超越王品股價雖具象徵意義，但「股王」之位不僅取決於股價高低，更考驗長期獲利能力與成長延續性，未來觀察重點在於美國市場展店進度、營運效率是否持續提升，以及同業在品牌創新與市場擴張上的反應。

在景氣仍偏保守、消費結構轉變的背景下，能否維持營收成長與高毛利率，將決定八方雲集能否穩坐「餐飲股王」的新寶座。從目前的營運質量與市場評價來看，八方雲集確實展現出挑戰者姿態，但要讓「超車」變成「領跑」，仍需時間驗證。