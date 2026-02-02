王品豪發3.2億！最狂員工爽領「47個月年終」 逾3成店長年薪破百萬

【緯來新聞網】王品集團2025年合併營收233.7億元，年增5.41再創歷史高峰，宣布1月份發放年終獎金及績效各項獎金超過3.2億元，去年有超過3成的店長、主廚年薪超過百萬，表現最突出的店長甚至領到47個月，年薪突破300萬元。

王品表示，2025年有超過5000人次獲得加薪機會，超過500名員工升職，並誕生19位年薪兩百萬以上的店長與主廚。有多位基層同仁入職不到3年快速晉升為店長或主廚，年薪上看百萬、薪資漲幅翻倍，其中更有店長基本月薪、每月門店達成獎金、年終獎金等相加，2025年領到47個月，年薪突破300萬大關。



王品更透露，火鍋品牌「聚」的現任店長從月薪3.2萬的外場做起，因表現優異2年內迅速晉升為店長，年薪翻倍達百萬。而今年元旦開始，全集團品牌正職起薪調升為36800元起，比法定基本工資高出25，其中燒肉和火鍋品牌儲備幹部起薪加獎金上看45200元，儲備店長、主廚起薪最高5.5萬元。



王品強調，集團打造系統化制度與績效評核，讓基層員工不用苦熬年資，就能在短時間內實現薪資躍升。這已是王品連續13年調升品牌起薪，充分展現對人才的重視與永續經營決心。

