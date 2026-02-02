王品逾3成店長年薪破百萬 最多狂領47個月獎金

年關將近，許多上班族正醞釀轉職，餐飲龍頭王品集團搶先釋出亮眼成績單！王品集團今（2）日公布，2025年合併營收達233.7億元，年增5.41％，再度刷新歷史紀錄。為了與員工共享經營成果，集團於今年1月發放超過3.2億元的年終及績效獎金，全台有超過3成的店長與主廚年薪突破百萬，表現最優異的店長更領到47個月，年薪衝破300萬元大關。

3成幹部年薪破百萬 9位跨越200萬門檻

根據集團統計，2025年有超過3成的店長與主廚跨越百萬年薪門檻，更有19位頂尖幹部年薪達到200萬元以上，其中表現最為突出的店長，加計基本月薪、每月門店達成獎金及年終後，總計領到47個月，年薪一舉突破300萬元大關。

此外，集團內部的系統化制度與績效評核，打破了傳統餐飲業苦熬年資的刻板印象，去年共有超過5,000人次獲得加薪、超過500名同仁升職，並誕生多位入職不到3年即晉升店長或主廚的案例，薪資漲幅相當驚人。

王品旗下火鍋品牌「聚」，基層外場同仁從月薪3.2萬元起步。（圖／王品提供）

連續13年調升起薪 儲備幹部起薪上看5.5萬

以旗下火鍋品牌「聚」為例，就有基層外場同仁從月薪3.2萬元起步，憑藉優異表現於2年半內迅速升任店長，成功讓年薪翻倍達成百萬目標，為了持續吸引優秀人才，王品宣布自今年元旦起，全集團正職起薪調升為36,800元，高出法定基本工資25％，這也是集團連續第13年調升起薪。

針對熱門的燒肉及火鍋品牌，儲備幹部起薪含獎金上看45,200元，儲備店長與主廚起薪最高則可達5.5萬元，展現出餐飲業永續經營與重視人才的經營格局。

餐飲搶才潮 六角、漢來各顯神通

而這股薪資保衛戰也蔓延至整體餐飲業，如六角國際宣布2026年績效調薪最高可達25％，並設有「金牌店長」額外年終獎勵；漢來美食則透過績效與年終分紅，讓第一線主管平均年薪上看14至17個月；王座餐飲與瓦城也分別以高額獎勵金與穩定升遷制度留人，展現出台灣餐飲市場在景氣高峰下，對核心管理人才的極度重視。