王品重返Uber Eats，19個品牌「主餐買1送1」，史上最大百萬會員串接背後盤算？

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台灣餐飲龍頭王品集團與外送雙雄之間的分合，隨著日前王品與Uber Eats正式二度結盟，並宣布展開外送平台史上最大規模的百萬會員串接後，正式開啟新篇章。

外送平台Uber Eats與台灣餐飲龍頭王品集團日前舉行記者會正式預告，Uber Eats App與王品集團「瘋美食」會員串接預計於8月登場，未來王品會員於Uber Eats App點購王品集團旗下品牌餐點，完成綁定後即可享有王品集團會員專屬優惠，根據內部統計，首波買一送一活動推出後，王品集團在Uber Eats App的每日訂單量較活動前成長約五成。

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「這是平台第一次這麼大規模的會員串接，以前只有超市、飲料、餐飲店（小規模合作）；對王品來說也是首次。」Uber Eats 主管在會後受訪時透露。

事實上，Uber Eats與王品六年內歷經分分合合的二度聯姻。雙方從2020 年的首度結盟、2024年王品改嫁foodpanda，再到2026年與 Uber Eats的重新合作，王品三度轉換陣營的背後，代表著不同階段的戰略需求。

前inline總經理、餐飲科技專家蕭至瑋分析，回顧2020年，COVID-19 疫情重創實體餐飲，核心在於內用體驗的王品被迫開闢外送戰場，當時兩家外送平台業者foodpanda與Uber Eats，前者foodpanda雖然全台訂單量大，但雙北都會區仍屬Uber Eats較強，且後者的用戶樣貌、高客單價特質與科技媒合效率，與王品相對契合。

到了2024 年，王品改嫁foodpanda，蕭至瑋分析，2024 年5月市場盛傳foodpanda母公司有意要出售台灣業務，「基於抬高身價、增加談判籌碼的前提，foodpanda必然向王品開出了極度誘人的合作條件，」對王品而言，與Uber Eats合作四年，能開發的客戶早已飽和，跳槽 foodpanda既能獲得較好條件，又能開拓過去碰不到的熊貓用戶。

時序來到今年，東南亞外送、叫車龍頭業者Grab宣布斥資6億美元（約合新台幣193億元）現金，收購Delivery Hero旗下的台灣 foodpanda外送事業，現階段的Uber Eats正面臨疫後成長趨緩與內部組織大換血。為了因應新強敵進來後必然發生的「補貼割喉戰」，Uber Eats必須在空白期前更積極布局，搶下全台餐飲的關鍵核心王品，成了雙方一拍即合的契機；同時，也因為雙方的會員基數已經來到平起平坐的量級，王品瘋美食會員達580萬，而Uber Eats台灣活躍用戶也有約300多萬，當兩邊基數差距不大時，對等談判才能成立。

左起為王品集團企業發展中心總經理李碧珊、Uber Eats 台灣代理總經理郭獻文。

事實上，這幾年王品的外送營收並無顯著增長，王品集團企業發展中心總經理李碧珊指出，外送營收逐年隨集團成長，約占王品整體營收3%左右。旗下品牌中，「石二鍋」與「12 MINI」占整體外送營收60%，其次是「就饗鐵板燒」，顯示中價位帶仍是外送主力。

為何王品肯為僅占營收3%的外送訂單，大動作打開百萬會員串連？「這補齊了王品掌握消費者飲食軌跡的最後一哩路，」蕭至瑋直指，在過去，餐廳與外送平台的關係像是「房客與房東」，餐廳付抽成、平台給流量，外送平台如同一個代銷管道。

如今，消費者在王品無論是訂位內用或預訂外帶，其相關消費數據早在幾年前就透過inline無縫回到王品的數據中台裡，「唯獨『外送』這塊是斷鏈的，」蕭至瑋指出，今年8月打通後，這條斷鏈補上了，消費者去店裡，服務生不僅知道你過去來內用幾次、喜歡坐窗邊，甚至連你上週三在家點了什麼外送、有沒有棄單、No Show，中台都能精準貼標。

「目前外送服務著重在提升會員服務品質」、「我們對會員生態系有很好的想像畫面」王品集團企業發展中心總經理李碧珊已在記者會中透露證實，王品積極擴大會員服務範疇，此次合作讓會員體驗跨出實體門市以外的場域，深度融入消費者的日常外送情境。

王品與Uber Eats的合作，對外送與餐飲產業分別帶來哪些影響？蕭至瑋指出，當大集團靠著生態系串接、中台工具整合讓強者恆強時，也將促使同業思考，如何進行反向整合或收斂平台渠道。「王品在2024年借力foodpanda擴張版圖，2026年的現在則邁入『數據收網』階段。核心戰略在於打通OMO斷點，將外部外送客群收攏為內部私域會員。唯有掌握完整的跨渠道消費軌跡，才能落實精準行銷，深化餐飲科技護城河。」

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