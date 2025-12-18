王品陳正輝：連3年賺逾1.5個股本 明年總店數拚500店

（中央社記者江明晏台北18日電）王品集團今天舉行集團尾牙，董事長陳正輝表示，預估連3年賺逾1.5個股本，明年台灣事業群營收目標突破新台幣200億元，台灣、中國合計將淨增50店，力拚超過500店，中國事業經過降本降價策略後，已連6季獲利，挺過最壞的時期。

王品集團今天舉行尾牙，包下南港展覽館一館兩個樓層，席開近千桌、萬名員工共同參與，並邀請味全龍「小龍女」李多慧、人氣樂團理想混蛋、饒舌歌手婁峻碩等藝人演出。

王品表示，抽獎活動將發出3000個獎項，總計近千萬元的摸彩獎金，這也是南港展覽館今年第一場大型企業尾牙。王品董事長陳正輝今天致詞時指出，集團已連續3年都賺逾1.5個股本，顯示營運體質強健，明年台灣事業群目標突破營收200億元。

陳正輝受訪時說明，未來可望持續維持每年賺逾1.5個股本的水準，而中國事業群自2024年首季開始獲利，至今已連6季賺錢，去年做了幾項調整，包括降本增利、售價降到原價的7折、選擇性增加，讓產品更豐富，「在內捲、消費降級的市場裡很受用」，挺過那一波最壞的時期，未來在中國會有更快速、更大的發展計畫，明年中國店數會超過100店，王品、西堤會持續開店，售價也會回升，並持續「養」新品牌。

此外，王品董事長陳正輝二女兒陳渝媃的夫婿韓帥，近期接任大陸營運長，陳正輝肯定他的表現，誇獎「年輕人做得不錯」。

針對展店計畫，他提到，持續扶弱留強，明年會把資源聚焦在聚、石二鍋、肉次方等3品牌，兩岸預估淨增50家店，目標突破500店。

他接續解釋，王品零售事業萬鮮是否掛牌還要看經營狀況，至於王品進軍美國的計畫與時程，他坦言，「不會放在優先的順序」，王品在台灣市場還沒到市占的2%，還有很大的成長空間，美國開店速度慢，投資成本高，法規審查時間長、地點分散、管理費用高，「業者進軍美國要跑也跑不快」。

至於年終獎金，陳正輝回應，王品年終固定1個月，加上每個月分紅和每季獎金，員工全年平均可領到17.5個月的薪水，部分店長則可達24個月、領到年薪200萬元。（編輯：張若瑤）1141218