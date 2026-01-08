王品集團創「三高」 2025年營收233億元蟬聯上市餐飲龍頭

王品集團也推中式年菜，搶春節商機。（王品提供）

王品集團今（8）日公布2025年的12月自結合併營收為21.1億元，是連續3個月改寫同期新高，也創下單季新高，全年合併營收為233.7億元，年增5.41％，同樣創下歷史新紀錄，蟬聯台灣上市餐飲業營收冠軍。王品股價8日收在216元、漲0.7％。

其中，台灣事業群2025年全年營收達191.5億元，年增7％，距離先前董事長陳正輝設下的2026年目標200億元里程碑僅剩一步之遙。中國大陸事業群部分，全年營收42.2億元、年減1.65％，但已開始逐月成長。

王品集團也推中式年菜，搶春節商機。（王品提供）

王品集團表示，去年兩岸同步展店，台灣總店數增長至360家；中國事業群經過持續精簡成本、調整菜單與行銷策略，已連續6季獲利，店數也增長至95家，重返成長軌道。

展望2026年首季，因為2月的農曆春節連假長達9天，因應過年聚餐需求，王品旗下餐廳已提前開放春節期間訂位，除了2月16日除夕公休之外都有營業，也推出「王品嚴選」冷凍年菜套組，在各大通路展開早鳥預購。

王品集團表示，旗下三大中餐品牌「享鴨」、「莆田」及「丰禾」也有推出外帶熱年菜，看好台灣餐飲市場發展性，農曆年前集團持續積極展店，1月預計將再開3家新店，擴大市場影響力。

