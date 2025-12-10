王品集團加薪最高10％！燒肉、火鍋正職起薪4萬 明年招募1200人

王品集團明年預計招募1200名正職。資料照，王品集團提供



為了搶攻農曆年後轉職潮，王品集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員起薪，正職起薪含全勤調升為3萬6800元起、計時同仁時薪加全勤津貼210元起，品牌調幅最高10％，其中燒肉及火鍋品牌正職起薪含全勤4萬元起。

因應多品牌展店需求，王品集團2026年在台灣目標新增30家以上門店，

元旦起調升品牌正職起薪含全勤為3萬6800元起，比基本工資高25％，展店策略上，由於看好火鍋加上燒肉市場在台灣商機超過600億，因此以燒肉及火鍋為主。

王品表示，全年預計釋出超過1200名正職職缺，招募以燒肉、火鍋為主。正職同仁每月除了底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪三次」新制，晉升調薪、3月績效調薪、9月的年中調薪，晉升為店長有機會挑戰年薪200萬。

王品集團指出，為延攬優秀餐飲人才，聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、向辣、原燒、肉次方及金咕品牌正職起薪含全勤調升至4萬起、調幅5％，其中，「聚」及「肉次方」儲備店長起薪最高5.5萬、最快培訓7個月，晉升店長、主廚年薪有機會上看200萬。燒肉、火鍋計時同仁時薪加全勤獎金、夜間津貼時薪最高可領260元。

另外，王品為瞄準外食剛需市場，「石二鍋」也是展店重點，推出快速培訓升遷計畫，招募具有餐飲值班幹部經驗的求職者，儲備店長4個月通過考核，即可晉升店長，挑戰月薪6萬元起。

