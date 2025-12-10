王品集團品牌調薪最高10% 明年預計招募逾1200人

（中央社記者江明晏台北10日電）搶攻農曆年後轉職潮，王品集團宣布，2026年元旦起調薪，正職起薪含全勤調升為3萬6800元起、計時員工時薪加全勤津貼210元起，品牌調幅最高10%，其中燒肉及火鍋品牌正職起薪含全勤4萬起，全年預計釋出超過1200名正職職缺。

王品表示，全年預計釋出超過1200名正職職缺，招募以燒肉、火鍋為主，正職員工每月除了底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪3次」新制，晉升調薪、3月績效調薪、9月的年中調薪，晉升為店長有機會挑戰年薪新台幣200萬元。

王品表示，因應多品牌展店需求，2026年在台灣目標新增30家以上分店，元旦起調升品牌正職起薪含全勤為3萬6800元起，比基本工資高25%。看好火鍋加上燒肉市場在台灣超過600億元商機，集團展店策略以燒肉及火鍋為主，聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、向辣、原燒、肉次方及金咕品牌正職起薪含全勤調升至4萬起、調幅5%；享鴨、莆田調薪10%。

其中，「聚」及「肉次方」儲備店長起薪最高5.5萬、最快培訓7個月，晉升店長、主廚年薪有機會上看200萬。燒肉、火鍋計時員工時薪加全勤獎金、夜間津貼時薪最高可以領260元。

瞄準外食剛需市場，王品指出，國民平價火鍋「石二鍋」也是展店重點品牌，石二鍋全台皆有密集據點，為求職者提供就近工作的便利，石二鍋推出快速培訓升遷計畫，儲備店長培訓4個月通過考核，即可晉升為店長，挑戰月薪6萬元起。

此外，近年王品積極啟用多元用工，打造友善工作環境，截至12月統計，集團中高齡員工有800人以上，較去年同期成長近2成。

王品集團11月自結合併營收20.1億元，創同期新高，年增11.11%，台灣事業群營收16.5億元，續寫同期新高，年增11.18%，大陸事業群營收3.6億元，年增10.83%；累計前11月兩岸自結合併營收達212.5億元，連續第3年突破200億元大關，年增5.22%。（編輯：張均懋）1141210