王品集團調薪「最高10%」！ 明年要徵1200人 店長年薪上看200萬
搶攻農曆年後轉職潮！王品集團宣布2026年元旦起，調升品牌正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為3萬6800元起、計時同仁時薪加全勤津貼210元起，品牌調幅最高10%，其中燒肉及火鍋品牌正職起薪含全勤4萬起。全年預計釋出超過1200名正職職缺，招募以燒肉、火鍋為主。正職同仁每月除了底薪還有獎金，搭配「一年最多調薪三次」新制，晉升調薪、3月績效調薪、9月的年中調薪，晉升為店長有機會挑戰年薪200萬。
王品集團表示，為因應多品牌展店需求，2026年在台灣目標新增30家以上門店、元旦起調升品牌正職起薪含全勤為3萬6800元起，比基本工資高25%。看好火鍋加上燒肉市場在台灣超過600億商機，集團展店策略以燒肉及火鍋為主，為延攬優秀餐飲人才，聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、向辣、原燒、肉次方及金咕品牌正職起薪含全勤調升至4萬起、調幅5%。其中，「聚」及「肉次方」儲備店長起薪最高5.5萬、最快培訓7個月，晉升店長、主廚年薪有機會上看200萬。燒肉、火鍋計時同仁時薪加全勤獎金、夜間津貼時薪最高可以領260元。
▼王品調升燒肉及火鍋品牌正職起薪含全勤4萬起，店長有機會挑戰年薪200萬。（圖／王品集團提供）
瞄準外食剛需市場，王品集團提到，國民平價火鍋「石二鍋」也是展店重點品牌，「石二鍋」以全台皆有密集據點的優勢，為求職者提供就近工作的便利。「石二鍋」推出快速培訓升遷計畫，招募具有餐飲值班幹部經驗的求職者，儲備店長培訓4個月通過考核，即可晉升為店長，挑戰月薪6萬元起。除了薪資優於市場行情，同仁也享有年終獎金、分紅獎金、國外旅遊補助等多樣福利。而近年王品積極啟用多元用工，並致力打造友善工作環境，截至12月統計，集團中高齡夥伴有800人以上，較去年同期成長近二成。
（封面圖／王品集團提供）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
面試說4個字進不了台積電！ 1111人力銀行總經理林奇葳親身教戰3招寫好履歷【Yahoo財經大人物】
好想進台積電上班嗎？先搞清楚「你能為公司帶來什麼」！1111人力銀行高階獵才中心總經理林奇葳以自身擁有十餘年幫台積電等企業網羅人才的經驗提醒，職場不是學校，面試時千萬別只說「我想學習」，很可能秒被刷掉。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 25
要成為被獵人頭的對象？1111獵才總經理林奇葳：40歲前該做好4件事【Yahoo財經大人物】
「我看履歷的速度很快，平均 30 秒就能看完一份。」1111 獵才事業群總經理林奇葳入行超過 10 年，協助無數高科技明星企業找到「對的人」，看過的履歷早已破萬，可說真正的「閱人無數」。她說，那些能被明星企業相中、甚至讓獵頭願意「三顧茅廬」的人，從來不是靠運氣。他們在 40 歲之前，都悄悄做對了四件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 64
高齡照護壓力衝擊勞動力！員工面臨「照顧離職」，8成企業有感卻支援未及
高齡化與少子化夾擊下，企業愈來愈難忽視員工的家庭高齡照顧壓力。國內首份以人資視角出發的調查顯示，多數企業已看見照顧需求的壓力，但仍缺乏掌握與支持機制，如何避免「照顧離職」，成為企業要留下人才的最重要課題。 台灣面臨空前缺工危機，受雇員工平均年紀上升、中高齡勞動人口增加，背後家庭高齡照顧的需求，讓愈來愈多企業必須正視高齡照顧責任與「照顧離職」的隱憂。 2024年，KPMG安侯建業聯合會計師事務所《台灣永續風險調查》中，高齡化轉型壓力被視為永續風險第三名。長照社會企業「愛長照」、中華人力資源管理協會、KPMG與《康健雜誌》，首度共同推動全台首份以企業視角，聚焦高齡照顧的人力洞察報告。 這份民間首份「照顧不離職」的企業調查報告，蒐集全台222家企業有效問卷，發現高達8成企業人資感受到員工面臨照顧壓力，員工需頻繁請假、難以安排人力，最終可能轉調、留停、甚至離職；然而，僅3成多的企業確實掌握員工照顧處境，近2成企業有提供實際支持，但實際照顧支持的措施仍相對有限。 根據勞動部資料，國內近19萬名勞工因照顧而減少工時，雖非立即離職，卻對勞動力參與及就業穩定性帶來影響；儘管長照2.0推出多項支持措施，康健雜誌 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 20
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
兩大集團開戰？電池廠大火血虧百億！台泥「求償46億」中鼎不服反擊
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台泥（1101）旗下三元能源科技電池廠今年7月14日發生大火，損失逾百億元。台泥集團主張施工與監造單位有責，向中鼎（9933）及...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
中山站百貨頂樓驚見神秘巨洞 網KUSO：冰淇淋架、飲料架
位於台北市捷運中山站的百貨頂樓有一個神秘的巨型圓洞，乍看很像飲料杯架，吸引不少逛街民眾的目光，貼文曝光後，許多人對這個巨洞的用途感到好奇，並在社交媒體上討論其可能的功能。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 347
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1107
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 小時前 ・ 108
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
特斯拉熱銷 訂單排到明年
關稅沒影響，特斯拉（Tesla）台灣新車賣光光，本季將大量交車、年增近七成，訂單已排到明年。台灣特斯拉昨（9）日表示，T...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 214
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 138
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 68
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 3 小時前 ・ 12